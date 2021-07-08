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這兩天地震頻傳 消防署呼籲：平時做好防震準備

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
這兩天地震頻傳，消防署呼籲，平時做好防震準備，並檢查家中水管、瓦斯管線、電線及房屋是否受損。圖／消防署提供
這兩天地震頻傳，消防署呼籲，平時做好防震準備，並檢查家中水管、瓦斯管線、電線及房屋是否受損。圖／消防署提供

花蓮從昨天迄今已發生十多次規模3.3至5.4有感地震，全台各地都感受到地震的搖晃，消防署呼籲，民眾可趁此時機與家人討論地震防災計畫，一起動手做好防震準備。

消防署表示，當民眾感受到地震搖晃或聽到手機地震警報聲響時，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌子下握住桌腳，保護頭部、頸部避免受傷；如果是躲在牆角或柱子旁邊時，要小心家具、電器、燈具、書櫃或貨架會不會掉落或傾倒等。等地震搖晃停止後，應確認家人的安全，檢查家中水管、瓦斯管線、電線及房屋是否受損。消防署編製「家具固定防震準備指引」，下載連結：https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=159&article_id=420。

消防署指出，平時就要做好地震防災準備，有需要緊急撤離，緊急避難包就可派上用場，像必要的緊急糧食飲水、禦寒保暖衣物、醫療及清潔用品、少許現金零錢、重要證件影本、收音機、手電筒、手機充電器及行動電源等，最少準備「3日份以上」的防災食物及飲水，如家裡有嬰幼兒，可多放置尿布、奶粉奶瓶、濕紙巾等物品，防疫期間，也不要忘了口罩及乾洗手等防疫準備。

消防署也有「居家防災食物準備指引」提供民眾準備防災食物及飲水時參考，下載連結：https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=159&article_id=648。

消防署建議，平時就要與家人討論如何準備地震防災，當地震災害發生時，才能保障自己和家人的安全，更多的地震防災訊息，可至「消防防災館」：https://www.tfdp.com.tw/查詢。

地震 保暖 口罩

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