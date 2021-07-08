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影／5萬元修車費喬不攏？ 5惡煞暗夜持棍棒狠砸車警告
今晨4時許，台中市發生5人持棍棒砸車事件！劉男駕車載王男、江女返家，車輛靜止狀態遭5名惡煞持棍棒砸車，造成前後擋風玻璃破損，劉頭部擦傷、江手指擦傷，送醫無礙。警方初步調查，雙方疑似為了5萬元修車費用衍生糾紛，但被害人說詞避重就輕，警方已鎖定嫌疑人以車追查，全案朝傷害、毀損罪偵辦。
今晨4點24分，劉男(26歲)駕駛白色現代轎車載王男(19歲)、江女(24歲)返家，車輛停靠在北區西屯路近忠明路口，莫名遭5名惡煞持棍棒砸車，對方更大膽逆向駕駛白色賓士轎車擋車，砸毀前後擋風玻璃後隨即鳥獸散，警告意味濃厚。
現場劉男頭部輕微擦傷、王男手指輕微擦傷，警消立即將其送醫治療，目前傷勢已無大礙。
據了解，劉男駕駛的車輛是廖姓女車主所有，劉稱，可能是廖姓女車主跟別人有5萬元修車費用糾紛；廖姓女車主則說，她都將車輛借給友人，至於借給誰？廖女交代不清。
警方調查，被害人說詞避重就輕，警方已調閱相關監視器，以車追查嫌疑人車輛，鎖定犯案5人，陸續通知到案，全案朝傷害、毀損罪偵辦。
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