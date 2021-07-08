台中少年租賓士車業者稱有損毀引糾紛 3煞砸車押人被逮

台中市17歲曾姓少年10幾天向北屯路一家車行租了一輛賓士車使用，因還車時車行認為有損毀之處，要求他賠償，雙方產生糾紛。曾姓少年昨晚駕駛另輛租來的轎車行經太平區光興路597巷口時，突然被另輛車攔下，並被車上下來的陳姓等3人砸車後押至北屯路車行大樓所在的地下停車場，警方據報以車追人，趕至地下停車場把曾姓少年救出，同時將陳等3人逮捕，上午依聚眾鬥毆、傷害和妨害自由等罪嫌上午移送法辦。

據指出，陳姓男子（20歲）昨晚9時許開車載著潘姓、張姓（均17歲）攔下曾後，持棍棒砸車，並毆打曾，接著把他強押上車載離。這一幕被現場民眾目擊，立即向太平警分局報案，太平偵查隊人員立即調閱現場監視錄影，以車追人，在3個小時內就追到北屯路該家車行，但曾姓少年並不在車行內。

警方因此在當地搜索，後來在車行所在大樓的地下室停車場找到曾，以及逮捕當時正看守他的陳姓男子，並在車行找到涉案的潘姓和張姓少年，將3人一起帶回偵辦。