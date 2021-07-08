女警勸別匯3500美金給網路男友 女子不信：怎會騙小錢

基隆市1名40多歲女子在網路交友軟體，「認識」自稱到葉門當傭兵的台灣男子。男子提出以結婚為前提交往，並希望她匯3500美金供他急用及返台旅費。面對行員和警方勸說，女子認為詐騙集團怎會騙小錢？警方當場搜尋詐騙「小錢」新聞給她看，她才打消匯款念頭，離開銀行。

基隆市警二分局信義派出所今天上午表示，警員朱玟樺前天接獲轄內銀行報案，指陳姓女子在交友軟體認識自稱在葉門服役的軍人男友，因對方急需美金3500元，臨櫃匯款，擔心她受騙。

朱玟樺到場了解原委後，和行員一起勸說陳女，對方可能是詐騙集團成員。陳女與對方透過網路聊了1個多月，不相信警方的猜測，並指詐騙集團一開口，應該會想騙幾十萬，怎麼會只要求3500元美金。

朱員當場搜尋網路詐騙新聞，告訴陳女現在詐騙集團的手法之一，就是自稱在葉門、敘利亞等地的傭兵，並以小額行騙，陳女此時才未再堅持匯款，離開銀行。