快訊

衛福部：考量社區風險建議三級再延長 CECC下午宣布

一顆雞蛋能做10劑新冠疫苗！這實驗室的台灣人 要加速全球施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女警勸別匯3500美金給網路男友 女子不信：怎會騙小錢

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名40多歲女子在網路交友軟體，「認識」自稱到葉門當傭兵的台灣男子。男子提出以結婚為前提交往，並希望她匯3500美金供他急用及返台旅費。面對行員和警方勸說，女子認為詐騙集團怎會騙小錢？警方當場搜尋詐騙「小錢」新聞給她看，她才打消匯款念頭，離開銀行。

基隆市警二分局信義派出所今天上午表示，警員朱玟樺前天接獲轄內銀行報案，指陳姓女子在交友軟體認識自稱在葉門服役的軍人男友，因對方急需美金3500元，臨櫃匯款，擔心她受騙。

朱玟樺到場了解原委後，和行員一起勸說陳女，對方可能是詐騙集團成員。陳女與對方透過網路聊了1個多月，不相信警方的猜測，並指詐騙集團一開口，應該會想騙幾十萬，怎麼會只要求3500元美金。

朱員當場搜尋網路詐騙新聞，告訴陳女現在詐騙集團的手法之一，就是自稱在葉門、敘利亞等地的傭兵，並以小額行騙，陳女此時才未再堅持匯款，離開銀行。

警方呼籲民眾在網路交友，應該提高警覺，防範掉入愛情詐騙陷阱，以免承受金錢損失，或因透露個資成為人頭帳戶觸法。

陳姓女子到銀行想匯3500美金給在網路認識的男子，經行員和女警勸說才打消念頭。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓女子到銀行想匯3500美金給在網路認識的男子，經行員和女警勸說才打消念頭。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓女子到銀行想匯3500美金給在網路認識的男子，經行員和女警勸說才打消念頭。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓女子到銀行想匯3500美金給在網路認識的男子，經行員和女警勸說才打消念頭。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 葉門 交友軟體

延伸閱讀

影／警察大頭娃娃、女警跳洗手舞 長輩接種疫苗金趣味

影／看台中2靚女警唱雙簧 搶星際大戰禮包組

不滿未照意願開單 中年男狂打115通「110」檢舉女警瀆職

利用姐妹情誼裝熟使詐 2婦人淪詐騙集團控制淪人頭車手

相關新聞

疑不滿長期辱罵 徒持水果刀刺傷師傅後報警：我殺人了

台中市大雅區一間美商工廠昨深夜發生凶殺案！楊男疑不滿帶他的蔡姓師傅長期口頭辱罵，昨深夜11時許竟持水果刀到廠房內刺傷工作...

好臭！疑疫情豬肉賣不掉 2.5公噸肉塊內臟棄置排水溝

宜蘭壯圍鄉新南村美福大排分支舊港中排，被人發現棄置大量豬肉、內臟及小豬，經日曬發出惡臭，民眾通報縣府後，清出多達2.5公...

影／台南市東區大樓清晨失火 住戶逃生不忘戴口罩

台南市東區崇善五街13樓住宅大樓，今天清晨近6點發生火災，大量濃煙從3樓竄出後，消防警報器作響，警衛連忙廣播有火警，20...

影／5萬元修車費喬不攏？ 5惡煞暗夜持棍棒狠砸車警告

今晨4時許，台中市發生5人持棍棒砸車事件！劉男駕車載王男、江女返家，車輛靜止狀態遭5名惡煞持棍棒砸車，造成前後擋風玻璃破...

台中少年租賓士車業者稱有損毀引糾紛 3煞砸車押人被逮

台中市17歲曾姓少年10幾天向北屯路一家車行租了一輛賓士車使用，因還車時車行認為有損毀之處，要求他賠償，雙方產生糾紛。曾...

女警勸別匯3500美金給網路男友 女子不信：怎會騙小錢

基隆市1名40多歲女子在網路交友軟體，「認識」自稱到葉門當傭兵的台灣男子。男子提出以結婚為前提交往，並希望她匯3500美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。