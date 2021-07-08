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影／女騎士直行擦撞迴轉砂石車 頭部受創當場無意識

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

莊姓女子今天騎機車從中和區連城路直行往土城方向，不慎與迴轉砂石車相撞，莊女人車倒地當場無意識，送醫急救中。確實事故發生原因現由警方調查釐清中。

中和警方今天上午8時15分獲報，中和區連城路263巷口發生車禍意外，員警與救護車趕抵現場，發現闕姓男子（63歲）駕駛的砂石車橫檔在十字路口，一輛機車倒在內側車道中央分隔島旁。

據了解，莊姓女子（22歲）在銀行上班，今天在騎車上班途中發生車禍意外，因頭部受創，當場失去意識，由救護車送往雙和醫院急救，目前尚在搶救中，情況並不樂觀。

砂石車駕駛闕姓男子酒測值為零，受傷的莊姓女騎士因送醫搶救中，已抽血檢測，確實事故發生原因現由中和警方調查釐清中。

莊姓女騎士今天騎機車從中和連城路直行往土城方向，不慎與迴轉砂石車相撞，莊女人車倒地當場無意識，送醫急救中。記者王長鼎／翻攝
莊姓女騎士今天騎機車從中和連城路直行往土城方向，不慎與迴轉砂石車相撞，莊女人車倒地當場無意識，送醫急救中。記者王長鼎／翻攝
莊姓女騎士今天騎機車從中和連城路直行往土城方向，不慎與迴轉砂石車相撞，莊女人車倒地當場無意識，送醫急救中。記者王長鼎／翻攝
莊姓女騎士今天騎機車從中和連城路直行往土城方向，不慎與迴轉砂石車相撞，莊女人車倒地當場無意識，送醫急救中。記者王長鼎／翻攝
莊姓女騎士今天騎機車從中和連城路直行往土城方向，不慎與迴轉砂石車相撞，莊女人車倒地當場無意識，送醫急救中。記者王長鼎／翻攝
莊姓女騎士今天騎機車從中和連城路直行往土城方向，不慎與迴轉砂石車相撞，莊女人車倒地當場無意識，送醫急救中。記者王長鼎／翻攝

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