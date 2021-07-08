疑不滿長期辱罵 徒持水果刀刺傷師傅後報警：我殺人了

台中市大雅區一間美商工廠昨深夜發生凶殺案！楊男疑不滿帶他的蔡姓師傅長期口頭辱罵，昨深夜11時許竟持水果刀到廠房內刺傷工作中的蔡男，造成蔡左腹部穿刺傷、手、額頭劃傷，送醫急救。楊男犯案後留在現場，並冷靜打電話報警自首，「我殺人了」。警方全案朝殺人未遂罪偵辦。

據了解，楊男(42歲)在大雅區一家全球知名美商公司工廠擔任作業員，與蔡男(41歲)是師徒關係，楊疑不滿指導他的蔡姓師傅長期以口頭方式辱罵、斥責，昨天楊男休假在家心生不滿，深夜11點多到工廠廠房內找工作的蔡男。

工廠員工透露，楊男手持水果刀刺傷蔡，第一刀往蔡男左腹部刺下，兩人發生爭執，過程中造成蔡男手與額頭劃傷，現場血跡斑斑，現場作業員工驚嚇走避，有員工形容楊男手段兇殘。

犯案後，楊男走到廠房門口打電話報警，並向警方說，「我殺人了，我要自首」。警方到場，蔡男已坐救護車送往醫院救治，楊男在現場異常冷靜，並稱他受不了師傅蔡男長期辱罵他，才會持水果刀痛下殺機。