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影／台南市東區大樓清晨失火 住戶逃生不忘戴口罩
台南市東區崇善五街13樓住宅大樓，今天清晨近6點發生火災，大量濃煙從3樓竄出後，消防警報器作響，警衛連忙廣播有火警，20多名住戶從睡夢中驚醒，戴上口罩緊急疏散到1樓戶外中庭。消防人員到場出水搶救，初步查出疑是黃姓住戶房間燒雜物，至於起火原因待火災鑑識人員進一步調查。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨5點46分接獲民眾報案，位於東區崇善五街七巷內一棟13樓住宅大樓的3樓失火，冒出大量黑煙，崇善、南門及公園等消防分隊人車到場，發現3樓黃姓住戶家竄出大量濃煙，連忙拉水線上樓滅火。
大樓警衛忙著疏散住戶下樓，不少住戶匆忙逃生，仍不忘戴上口罩防疫。
消防人員說，起火點疑在3樓寢室。黃姓住戶來不及穿上衣及時逃出，他表示，雖然天氣太熱，他捨不得開寢室冷氣，改在客廳打開窗戶睡覺，突然聞到煙味趕快逃下樓。
消防人員表示，火勢很快被撲滅，燃燒寢室內堆積雜物，至於起火原因是否和電線走火有關，將由火災調查科人員進一步鑑識釐清。
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