高雄一日2工廠火災 勞工局：違規可罰30萬

高雄市小港區冠敏企業火災，疑焊接的火花引燃堆置的鎂合金，火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際。記者林保光／攝影

高雄林園台塑廠及小港鎂合金工廠今天接連發生火災，高雄市勞工局表示，雖然兩起災後都未傳出勞工傷亡，但目前都先予以停工調查，檢查結果若有違規，最高可開罰新台幣30萬元。

高雄市林園工業區台塑廠今天凌晨發生火警，中午小港區鎂合金工廠又傳出火災，雖然未有勞工罹災，但高雄市勞工局指出，案件目前依規定現場先予以停工，並調查事件發生經過，後續依檢查結果最高可處新台幣30萬元罰鍰。

勞工局表示，勞檢處2月1日至4月28日聯合稽查林園工業區23家石化廠，也對列管使用、製造、處置及使用危險物或有害物工廠等具火災、爆炸、洩漏、中毒等高風險石化業者實施作業安全檢查，共計68場次，處分256萬元，要求業者關鍵製程不得外包，截至今天未有重大職災。

因應年初局限空間、營造業、石化業及鋼鐵業等災害，為有效監督及提升行業安全衛生水準，勞檢處共辦理高風檢工地專案檢查、工地區域聯防組織、石化聯檢、臨海工業區鋼鐵業檢查、局限空間檢查、局限空間作業管理系統建置等檢查、輔導、宣導減災作為。

勞工局表示，高雄市今年上半年重大職災死亡人數計14死，較去年同期21死，減少7人，降低33%，顯示上半年勞檢作為具初步成效，市府重視工安決心不變、減少工安事故絕對是勞工局重要責任及目標，將持續嚴格執行安全衛生監督檢查，保障勞工安全。

高雄林園工業區再爆工安意外，台塑林園廠聚丙烯成品儲存槽起火燃燒。記者徐白櫻／翻攝