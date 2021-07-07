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影／漁民獨自駕小漁船出海作業已失聯3天 海空全力搜尋

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區陳姓漁民4日凌晨駕駛隆全號小漁船，從深澳漁港出海捕魚，未照往日作業習慣隔天清晨返港，家屬擔心在海上發生意外。海巡署今天持續調派巡防艦艇在海面協尋，內政部空中勤務總隊直升機也出勤，但到傍晚仍未發現隆全號。

海巡署第2岸巡隊深澳安檢所5日清查港內船隻，發現4日凌晨2點49分獨自駕船出海作業的隆全號，通常隔天清晨就會返回漁漁港，但當天未見進港，與平時的作業時間不同。

岸巡人員聯繫家屬確認該船狀況，無法用電話聯絡陳姓漁民，轉報漁業電台協助，請其他在海面作業漁船幫忙查看，也沒有人看到隆全號。

隆全號是CT0（5噸以下）漁船，船體較小，最近外海風浪較大，家屬擔心人船可能在海上遇上危難狀況，請求海巡署救援。

海巡署第2（北基）巡防區獲報後，調派艦隊分署第1（基隆）海巡隊、第16（澳底）海巡隊和第7（蘇澳）海巡隊巡防艇協尋。北部地區機動海巡隊基隆艦也前往目標海域，內政部空中勤務總隊空偵機也加入搜救行列，海空搜尋，尚未發現隆全號行蹤，持續搜救中。

新北市瑞芳區陳姓漁民駕駛小型漁船出海作業失蹤，海巡隊前往目標海域搜尋，尚未發現人船。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區陳姓漁民駕駛小型漁船出海作業失蹤，海巡隊前往目標海域搜尋，尚未發現人船。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區陳姓漁民駕駛小型漁船出海作業失蹤，海巡隊前往目標海域搜尋，尚未發現人船。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區陳姓漁民駕駛小型漁船出海作業失蹤，海巡隊前往目標海域搜尋，尚未發現人船。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 漁民

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