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樹林鐵皮工廠大火 黑煙竄出還冒陣陣爆炸聲幸無人傷亡
新北市樹林區一間從事汽車美容的工廠，下午疑似因電線走火起火燃燒，延燒一旁沙發工廠、倉庫兩間廠房，消防人員出動百名人力，初步了解無人受困，目前仍在搶救中。
附近居民說，下午聽到「碰、碰、碰」很大聲響，原以為是工廠作業聲沒有在意，看到有人在工廠外拍照，還以為是在拍對面的芒果樹，直到聞到陣陣臭味外出查看，才發現大火自一旁工廠竄出。
消防人員抵達現場時，火勢已延燒汽車美容工廠旁的沙發工廠，還冒出陣陣爆炸聲響，因現場為農地改建鐵皮工廠，消防人員只能利用水箱車提供水源，並自小巷外面的消防栓佈水線進入巷內搶救，救援難度高。
據了解，有人指稱下午汽車美容工廠在作業時，疑似因電線走火引發火警，工廠人員原本持滅火器滅火，見火勢一發不可收拾才趕緊逃出報案求救。
新北市消防局副局長陳崇岳表示，火警延燒約810坪，無人員受困，消防人員下午4時30分許接獲報案，出動189人、消防車45輛、水庫車18輛與救護車2輛，並出動2名機器人入內救火，在下午近6時許控制火勢，正撲滅殘火中。
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