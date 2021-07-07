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喬友火警受傷消防員出院 見雙親激動落淚

中央社 / 彰化縣7日電

彰化市喬友大樓日前火警釀4死21傷，其中消防員陳佑維（右2）因自高處跌落及嗆傷送往彰化秀傳紀念醫院，治療後傷勢恢復，7日出院，醫護人員貼心送上一大張卡片及蛋糕祝福「重生」。圖／秀傳醫院提供
彰化市喬友大樓日前火警釀4死21傷，其中消防員陳佑維（右2）因自高處跌落及嗆傷送往彰化秀傳紀念醫院，治療後傷勢恢復，7日出院，醫護人員貼心送上一大張卡片及蛋糕祝福「重生」。圖／秀傳醫院提供

喬友大樓火警4死，其中消防員陳志帆殉職、陳佑維受傷，經秀傳醫院細心照顧，陳佑維今天順利出院，醫護送上卡片和蛋糕祝重生，陳佑維遇險後首次見到父母，雙方一度激動落淚。

彰化市喬友大樓6月30日晚間起火造成4死、21傷，其中彰化縣消防局彰化東區分隊消防員陳志帆殉職，當時同組一起進火場的消防員陳佑維，也因高處跌落及嗆傷送往彰化秀傳紀念醫院治療，傷勢恢復，今天出院，醫護人員貼心送上一大張卡片及蛋糕祝福「重生」。

秀傳紀念醫院醫療副院長、胸腔外科醫師李佳穎說，陳佑維因跌落傷、氣管受傷送入加護病房，狀況好轉後，由於曾進入大樓內防疫旅館搜索，衛生局考量陳佑維可能接觸旅館人員、物品而有染疫風險，轉入隔離病房採高規格防疫醫療措施，每3天做PCR核酸檢測。

李佳穎表示，陳佑維一人住在病房內，不能與醫療人員以外的人接觸，父、母只能視訊探望受傷的兒子，加上或許得知夥伴陳志帆殉職消息，陳佑維情緒顯得低落，火場狀況隻字不提，今天出院時，父母、兒子雙方才終於能見面，情緒都很激動，甚至一度落淚。

衛生局很關心陳佑維狀況，每天要求醫院回報，所幸無出現新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）相關症狀，據了解，陳佑維出院後，會在家休息、檢疫隔離一陣子，才能回分隊出勤。對於因救災導致隊上缺席2名人手，彰化東區分隊表示，消防局固定派2人支援勤務，目前分隊共27人，無人力不足情形。

喬友大樓火警其中一名罹難者為倪姓男子，家屬今天在和美鎮辦理告別式，倪男的弟弟透露，哥哥遇到火災，被要求留在房內等待救援，最後卻是天人永隔，他們要的很簡單，希望政府儘快公布火災原因與救援過程真相，給罹難者及家屬交待與公道。

衛生局 喬友大樓 消防員

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