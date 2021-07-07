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鐵工偷鋼材輾傷物主逃逸 新營警循線雲林逮人

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

姜姓鐵工發現台南新營轉運站附近某工地堆放鐵材，趁著中午休息開車偷竊，結果被張姓所有人撞見，姜嫌情急開車逃逸，撞傷張某遁逃，警循線在雲林斗六姜住處逮捕，訊後依準強盜罪及傷害罪嫌送辦。

這起案件發生在本月5日中午，地點在新營區新運5路一處工地，緊鄰新營轉運站。警方調查，25歲姜男將工地裡1塊長2公尺、寬0.2公尺市價約2600元的H型鋼放在貨車車斗，50多歲張姓被害人發現後，姜嫌急駕車逃逸，張為阻止嫌犯離開，抓住駕駛座後照視鏡，姜加速前進逃離時張倒地，大腿遭車輪輾過，左大腿骨骨折，所幸送醫急救開刀後無大礙。

警方調閱路口監視器，掌握姜嫌家住雲林縣斗六市，6日凌晨循線逮捕犯嫌。姜嫌從事鐵工，近日在鹽水工作，當天中午休息，姜供稱，當天開著自小貨車路上閒晃，發現路邊空地上堆置鐵材，尺寸、材質剛好可用於要製作物品，但失風後逃離現場，駕車撞傷被害人，將鋼材丟棄在新營區嘉芳里大排水溝。

太宮派出所所長陳俊宏呼籲，民眾唯有對自身財物多一份保護，才能減少被害（竊）機會。

姜嫌犯案的工地現場。記者謝進盛／翻攝
姜嫌犯案的工地現場。記者謝進盛／翻攝
姜姓鐵工到案坦承犯行，供稱將偷來鋼材，丟棄在新營一處排水溝（箭頭所示）。記者謝進盛／翻攝
姜姓鐵工到案坦承犯行，供稱將偷來鋼材，丟棄在新營一處排水溝（箭頭所示）。記者謝進盛／翻攝

偷竊 監視器

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