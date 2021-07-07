內湖警分局迎首任女性所長 分局長：期勉一展長才

內湖分局轄內派出所歷任所長皆由男性擔任，本月5日迎來首任女性所長，且還有2位！分別是大湖派出所長陳于涵，以及潭美派出所長孫吉筠。交接典禮由內湖分局長王寶章主持，同時遵守防疫規定，室外不超過10人；期間有地方人士到場觀禮，對內湖地方出現首位女所長感到相當高興，也高度支持。

內湖分局於本月5日上午10時與11時，依序在大湖派出所前庭、週美里里民活動廣場舉行新舊任所長交接典禮，均由分局長王寶章主持；典禮期間，大湖派出所轄內的秀湖里里長謝明毅，以及潭美派出所轄內的行善里里長沈茂松、石潭里里長廖煒國等人皆到場觀禮、祝賀，典禮簡單而溫馨。

大湖派出所前任所長胡豐證，6月22日因病離世，職務由內湖分局內勤幹部梁書瑋代理；而潭美派出所前任所長莊凡緯，升任中山分局刑事警務員，因此有此職務更動。