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民眾躲警群聚「飲酒抽煙」 警察遭指屢勸不罰無奈：會加強取締
國內疫情嚴峻，台北市萬華區曾是重災區，日前民眾投訴媒體，指西昌街時常有中年男子群聚飲酒、抽菸、未戴口罩，向警方檢舉，卻僅勸導未開罰；對此轄區萬華分局警方近日特別針對西昌街周邊區域加強取締，也有員警私下抱屈，街上這些人一見警車出現就把口罩戴上，蒐證不易，實在無法說罰就罰。
萬華分局表示，轄區龍山派出所平時持續執行防疫勤務，巡邏時已特別注意民眾違規情形，因日前有民眾發現西昌街頻有群聚飲酒情況，近日更加強西昌街、艋舺公園周邊巡查，只要有多名民眾聚集聊天，員警就會上前蒐證、勸導取締，違規者依違反傳染病防治法函送裁罰3000至1萬5000元。
警方呼籲，疫情警戒三級期間，民眾應減少非必要外出活動，出門務必帶好口罩、避免群聚，至各類場所務必落實實名制等相關防疫措施，若有違規情事，警方將當場蒐證裁罰。
針對民眾投訴警方「屢屢勸導就是不罰」，有員警喊冤，裁罰不是「肉眼看到就能罰」，民眾有違規情況皆須蒐證齊全，才能依法開罰，現在仍會上街群聚聊天、飲酒、抽菸者，多數一見警車就把口罩戴上，蒐證不易；另，還有部分人士名下無財產，根本不怕行政罰則，員警時常只能想盡辦法勸離。
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