影／小港工廠鎂混合物火警延燒5小時 高市副市長指業者違法

高雄市小港區高坪七路與高坪六街「冠敏企業社」的資源堆置場，今天上午燃燒鎂金屬混合物，大火延燒5小時，仍未完全撲滅業者的廠房也遭受大火延燒，付之一炬。高雄市副市長林欽榮直指業者露天堆置鎂混合物違法，將追究業者的責任。

冠敏企業社在廠房看板上寫著「堆高機租賃」，不過就在工廠旁的空地，堆置大批鎂混合物，今天上午10點40分許，疑因業者電焊施工不慎，火苗燃燒鎂金屬混合物，引發火警。陳姓業者初步向警、消稱電焊的時候不小心，但他兒子則稱，到場時火已燒起來，不知火警發生原因。

消防隊趕抵火場，發現燃燒的雜物是鎂混合物，因是禁水性金屬，無法以水柱滅火，導致大火不斷延燒，濃煙密布，數公里可見到濃煙。午後時分，當消防局通知化學車及支援運載消防砂到場滅火，因風向轉變，加上空地雜物的延燒輻射熱，也引燃冠敏企業社廠房，並波及隔壁的輪胎行，使得火勢一發不可收拾。直到下午2點15分才控制火勢。