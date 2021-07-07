聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／小港工廠鎂混合物火警延燒5小時 高市副市長指業者違法
高雄市小港區高坪七路與高坪六街「冠敏企業社」的資源堆置場，今天上午燃燒鎂金屬混合物，大火延燒5小時，仍未完全撲滅業者的廠房也遭受大火延燒，付之一炬。高雄市副市長林欽榮直指業者露天堆置鎂混合物違法，將追究業者的責任。
冠敏企業社在廠房看板上寫著「堆高機租賃」，不過就在工廠旁的空地，堆置大批鎂混合物，今天上午10點40分許，疑因業者電焊施工不慎，火苗燃燒鎂金屬混合物，引發火警。陳姓業者初步向警、消稱電焊的時候不小心，但他兒子則稱，到場時火已燒起來，不知火警發生原因。
消防隊趕抵火場，發現燃燒的雜物是鎂混合物，因是禁水性金屬，無法以水柱滅火，導致大火不斷延燒，濃煙密布，數公里可見到濃煙。午後時分，當消防局通知化學車及支援運載消防砂到場滅火，因風向轉變，加上空地雜物的延燒輻射熱，也引燃冠敏企業社廠房，並波及隔壁的輪胎行，使得火勢一發不可收拾。直到下午2點15分才控制火勢。
高雄市副市長林欽榮表示，含鎂金屬混合物不具毒性，但依照「危害性化學品評估及分級管理辦法」，儲存時應包密封，應儲存在陰涼、乾燥，並遠離火源、避免陽光直射，但業者堆置在空地顯然違法，並違反勞檢規定，將追究業者的責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言