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高雄一天兩起工廠爆炸 藍營質疑：聯合稽查小組沒作用
今天高雄市一連發生兩起工廠爆炸意外，高雄市議會國民黨團指出，市府與經濟部啟動聯合稽查小組，今年4月甫完成全面性稽查，為何不到半年接連發生工安意外，稽查小組成效令人質疑。
今天凌晨2點台塑林園廠發生爆炸，中午前又發生小港資源回收廠鎂合金大火。高市議會國民黨團指出，林園區今年1月發生4起工安意外，分別是1月12日台苯化工高雄廠、1月22日亞聚林園廠、1月27日信昌化工、1月29日聯成化工。此外，3月12日永安工廠火警、3月29岡山區強茂廠火警、6月3日本洲工業區螺絲工廠火警，工安意外不斷。
黨團總召童燕珍指出，針對林園工業區工安問題，聯合稽查小組在今年4月完成稽查，雖然目前市府防疫第一，但工安問題不能被忽略，市長陳其邁曾數次表達要改善高雄問題，目前卻不見具體改善，現行的稽查機制存在缺失，應有所調整。
高雄市議會國民黨黨團表示，工安議題是本屆議會質詢的重點項目，今年度工安意外頻傳，陳其邁市長也在1月底表示將與經濟部啟動聯合稽查小組， 4月底完成石化廠商聯合稽查，卻在不到半年的時間又發生工廠爆炸事件，令人質疑稽查小組的成效。
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