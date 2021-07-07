身障翁睡家中竟被搶 士林警埋伏逮嫌送辦
北市一名7旬身障男子日前在住家客廳睡覺時，竟遭52歲林男闖入並搶奪其褲袋內的現金後逃逸，後經被害人胞弟察覺有異報案，警方循線追查於新北市查獲林男送辦。
台北市警察局士林分局今天發布新聞稿表示，72歲陳姓老翁5月4日於延平北路住家客廳睡覺時，竟遭一名犯嫌徒手入侵，並從陳翁褲子口袋內奪取新台幣3000元，隨即騎乘腳踏車逃逸。
由於陳翁行動不便且難以言語，其胞弟直到5月11日發覺陳翁近日神情有異，經調閱家中監視器才發現上述情事，隨即檢具相關證據向警方報案。
士林分局獲報後隨即組成專案小組偵辦，經分析犯嫌手法和過濾相關可疑人士後，鎖定居無定所的林男涉有重嫌，透過連日埋伏其經常出入處所，見時機成熟於5月14日在新北市三重區將林男查緝到案，全案依搶奪等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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