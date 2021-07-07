快訊

外傳聯電榮譽董事長曹興誠飛美國打疫苗 本人回應了

50歲女醫院群聚感染病逝 今再增13例接種AZ疫苗亡

身障翁睡家中竟被搶 士林警埋伏逮嫌送辦

中央社 / 台北7日電

北市一名7旬身障男子日前在住家客廳睡覺時，竟遭52歲林男闖入並搶奪其褲袋內的現金後逃逸，後經被害人胞弟察覺有異報案，警方循線追查於新北市查獲林男送辦。

台北市警察局士林分局今天發布新聞稿表示，72歲陳姓老翁5月4日於延平北路住家客廳睡覺時，竟遭一名犯嫌徒手入侵，並從陳翁褲子口袋內奪取新台幣3000元，隨即騎乘腳踏車逃逸。

由於陳翁行動不便且難以言語，其胞弟直到5月11日發覺陳翁近日神情有異，經調閱家中監視器才發現上述情事，隨即檢具相關證據向警方報案。

士林分局獲報後隨即組成專案小組偵辦，經分析犯嫌手法和過濾相關可疑人士後，鎖定居無定所的林男涉有重嫌，透過連日埋伏其經常出入處所，見時機成熟於5月14日在新北市三重區將林男查緝到案，全案依搶奪等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警察 監視器

相關新聞

影／屏東潮州電玩店機台全開 外加5人室內群聚打麻將

防疫警戒三級，電子遊藝場不得營業，屏東縣潮州分局中山路派出所今天凌晨巡邏時，發現光春路段一家電子遊藝場店內機台有插電營業...

高雄一天兩起工廠爆炸 藍營質疑：聯合稽查小組沒作用

今天高雄市一連發生兩起工廠爆炸意外，高雄市議會國民黨團指出，市府與經濟部啟動聯合稽查小組，今年4月甫完成全面性稽查，為何...

小港工廠外堆置鎂合金起火 汙染多行政區加重裁罰180萬

高雄市小港區高坪七路和高坪六街交叉路口冠敏企業，今天上午10許發生爆炸火警，濃煙汙染影響至至鳳山區、鳥松區、仁武區、燕巢...

媽媽居家辦公無暇顧 桃園4歲龍鳳胎小兄妹太悶溜出門想去公園

桃園市蘆竹區一對年幼雙胞胎兄妹，日前趁母親居家辦公不注意，竟手牽手偷溜出門，想去玩溜滑梯，過馬路時被熱心義交發現，經員警...

不滿未照意願開單 中年男狂打115通「110」檢舉女警瀆職

台中市張男檢舉鄰居上門顧客違規停車，只要轄區吳姓女警未照其意願開單，張就打110電話檢舉吳姓女警涉嫌「瀆職、吃案、包闢業...

影／台籍船員出海作業突感不適 海巡空勤聯手吊掛就醫

宜蘭蘇澳籍「金協益168號」漁船今天上午出海作業，船上一名本國籍船員突然感到四肢無力、全身發抖，空勤總隊直升機、海巡艇聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。