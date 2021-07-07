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影／5歲男童疑遭自家工廠堆高機誤撞致死 家人悲痛失神

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名5歲男童昨天被家人送到埔鹽消防分隊請求救援，男童當時後腦血流如注，消防隊緊急將他送醫後仍傷重不治，警方目前還在調查中，據了解，男童可能是走到家中堆高機後方，家人在操作堆高機沒發現男童走到後方而撞上，警方還在釐清案情中。

據了解，陳姓男子昨天下午抱著受傷的5歲兒子，由友人開車送到埔鹽消防分隊請求救援，當時男童已無意識，後腦重傷、口吐鮮血，血流如注，沾滿衣服，消防人員趕緊一邊急救，一邊將他送到鹿港基督教醫院，但經急救後仍宣告不治。

男童父親面對警方詢問時呈現失神狀態，顯得相當凝重悲痛，初步了解，應該是家人開著堆高機作業時，沒注意到男童在後方而撞上，警方還在釐清案情中。

彰化縣一名5歲男童昨天被家人送到埔鹽消防分隊請求救援，男童當時後腦血流如注，消防隊緊急將他送醫後仍傷重不治，男童疑遭堆高機誤撞致死，警方還在釐清案情中。圖／民眾提供
彰化縣一名5歲男童昨天被家人送到埔鹽消防分隊請求救援，男童當時後腦血流如注，消防隊緊急將他送醫後仍傷重不治，男童疑遭堆高機誤撞致死，警方還在釐清案情中。圖／民眾提供
彰化縣一名5歲男童昨天被家人送到埔鹽消防分隊請求救援，男童當時後腦血流如注，消防隊緊急將他送醫後仍傷重不治，男童疑遭堆高機誤撞致死，警方還在釐清案情中。圖／民眾提供
彰化縣一名5歲男童昨天被家人送到埔鹽消防分隊請求救援，男童當時後腦血流如注，消防隊緊急將他送醫後仍傷重不治，男童疑遭堆高機誤撞致死，警方還在釐清案情中。圖／民眾提供
彰化縣一名5歲男童昨天被家人送到埔鹽消防分隊請求救援，男童當時後腦血流如注，消防隊緊急將他送醫後仍傷重不治，男童疑遭堆高機誤撞致死，警方還在釐清案情中。圖／民眾提供
彰化縣一名5歲男童昨天被家人送到埔鹽消防分隊請求救援，男童當時後腦血流如注，消防隊緊急將他送醫後仍傷重不治，男童疑遭堆高機誤撞致死，警方還在釐清案情中。圖／民眾提供

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