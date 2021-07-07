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小港工廠外堆置鎂合金起火 汙染多行政區加重裁罰180萬

聯合報 / 記者徐如宜林保光／高雄即時報導

高雄市小港區高坪七路和高坪六街交叉路口冠敏企業，今天上午10許發生爆炸火警，濃煙汙染影響至至鳳山區、鳥松區、仁武區、燕巢區、田寮區。高雄市環保局表示，案發地點疑似違規儲放鎂粉、廢鋁合金引發火警案，汙染影響多行政區，依違反空汙法第32條規定計算加重裁罰，初估裁處罰鍰額度180萬 。

環保局長張瑞琿說，發生火災時風向為南風，汙染物近午往北影響，影響至鳳山區、鳥松區、仁武區、燕巢區、田寮區，監測數據隨火勢及風向已下降，慢慢恢復正常；一度風向轉為南南西風關係，有往鳥松區、大寮區、大樹區擴散趨勢，也提醒附近民眾盡量避免外出，記得戴口罩防護。火勢已控制，環保局派員監測空氣品質。

環保局指出，由於火勢波及輪胎，火警產生的空氣汙染物，包括氣狀及粒狀汙染物，氣狀汙染物會隨著大氣擴散稀釋；粒狀汙染物包括懸浮微粒、落塵等，或可能會附著在落塵上一些有害物質，會隨風勢減弱飄落到地面，因此特別提醒市民朋友戴口罩、勤洗手。

張瑞琿表示，小港高坪七路案發地點疑似違規儲放鎂粉、廢鋁合金引發火警案，汙染影響了多個行政區，環保局以加重汙染程度、汙染行為涉及有害空氣汙染物之排放，及高雄市屬第三級空氣汙染防制區等因素，依違反空汙法第32條規定計算加重裁罰，初估裁處罰鍰額度180萬 。

今天上午10點多，在高雄市小港區高坪七路一家倉儲兼資源回收場「冠敏公司」疑因施工不慎引發火災，焊接的火花引燃堆置的鎂合金，火勢一發不可收拾，由於鎂合金屬於禁水性，緊急調派消防沙、怪手到場救災。

陳姓業者表示，今天上午他要在修繕漏水鐵棚，施工過程電焊火花不慎引燃一旁堆置的鎂合金，火勢一發不可收拾。這場火從上午10點多開始燒，持續3個小時，情勢一度緊繃，副市長林欽榮也趕到場坐鎮救災。

高雄市小港區高坪七路倉儲兼資源回收場「冠敏公司」疑因施工不慎引發火災，焊接的火花引燃堆置的鎂合金，火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際。記者林保光／攝影
高雄市小港區高坪七路倉儲兼資源回收場「冠敏公司」疑因施工不慎引發火災，焊接的火花引燃堆置的鎂合金，火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際。記者林保光／攝影
高雄市小港區高坪七路倉儲兼資源回收場「冠敏公司」疑因施工不慎引發火災，焊接的火花引燃堆置的鎂合金，火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際。記者林保光／攝影
高雄市小港區高坪七路倉儲兼資源回收場「冠敏公司」疑因施工不慎引發火災，焊接的火花引燃堆置的鎂合金，火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際。記者林保光／攝影

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