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媽媽居家辦公無暇顧 桃園4歲龍鳳胎小兄妹太悶溜出門想去公園
桃園市蘆竹區一對年幼雙胞胎兄妹，日前趁母親居家辦公不注意，竟手牽手偷溜出門，想去玩溜滑梯，過馬路時被熱心義交發現，經員警陪同沿途指認，終於找到自家社區，回到心急如焚的母親身邊。
蘆竹警分局南崁派出所前天下午5時許接獲蔡姓女義交（58歲）報案，稱有一對雙胞胎兄妹無人陪同，正要橫越南崁路與南工路口，車潮洶湧甚是危險。
員警到場時，2名幼童見到警察十分慌張，緊靠義交身旁。員警安撫情緒並詢問居住地址，但兄妹倆童言童語說不清楚，員警與義交只好帶著他們沿南工路逐戶辨認。
過了半小時，兄妹倆終於在200公尺外認出自家社區，也正好看見母親阮姓女子（35歲）焦急地在社區警衛室調閱監視器，一家終於團聚。
雙胞胎見到母親，這才道出「脫逃」原因，原來是在家太無聊，想出去公園玩溜滑梯。兩人打勾勾約定，趁媽媽居家辦公偷溜出門玩耍。阮姓女子表示，幸好有熱心義交與員警協助保護，寶貝孩子才未發生意外。
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