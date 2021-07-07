媽媽居家辦公無暇顧 桃園4歲龍鳳胎小兄妹太悶溜出門想去公園

桃園市蘆竹區一對年幼雙胞胎兄妹，日前趁母親居家辦公不注意，竟手牽手偷溜出門，想去玩溜滑梯，過馬路時被熱心義交發現，經員警陪同沿途指認，終於找到自家社區，回到心急如焚的母親身邊。

蘆竹警分局南崁派出所前天下午5時許接獲蔡姓女義交（58歲）報案，稱有一對雙胞胎兄妹無人陪同，正要橫越南崁路與南工路口，車潮洶湧甚是危險。

員警到場時，2名幼童見到警察十分慌張，緊靠義交身旁。員警安撫情緒並詢問居住地址，但兄妹倆童言童語說不清楚，員警與義交只好帶著他們沿南工路逐戶辨認。

過了半小時，兄妹倆終於在200公尺外認出自家社區，也正好看見母親阮姓女子（35歲）焦急地在社區警衛室調閱監視器，一家終於團聚。