不滿未照意願開單 中年男狂打115通「110」檢舉女警瀆職

台中市張男檢舉鄰居上門顧客違規停車，只要轄區吳姓女警未照其意願開單，張就打110電話檢舉吳姓女警涉嫌「瀆職、吃案、包闢業者」，短短5個月狂打115通電話檢舉，吳不堪其擾向張男提告，台中地檢署今依妨害名譽等罪嫌將他起訴。

起訴書寫下，張男(56歲)在台中市西區第五市場自治街居住，不滿左右經營服飾店、豆花店鄰居的顧客違規停車，張打110報警檢舉。

台中市第一分局西區派出所派吳姓女警到場開單，張又不滿吳警未按照他的意願拍照、製單，從民國108年7月9日起至同年12月31日止，張幾乎每天撥號給110台中市警察局勤務指揮中心，總共撥打115通，最高一天打6通電話，清晨2點、4點也照打不誤，要求查詢吳姓女警值班時間，檢舉吳「吃案瀆職」。

張男坦承，他有說吳姓女警包庇吃案縱容等語，但否認有侮辱公務員等犯行，辯稱，他是在表達評論吳處理這件公共事務的意見，沒有侮辱或誹謗的意思。

檢察官認為，張男對吳姓女警說，「就是你在那邊包庇吃案縱容」、「你每次來都是在那邊包庇吃案」等語，已足以貶損吳姓女警名譽與社會評價，侮辱公務員執行的職務及公然侮辱的事實，相當明確。

再者，張男父親於民國105年9月8日告發吳姓女警涉嫌瀆職罪嫌，經台中地檢署調查，查無違法之處，但張男還是認定吳員有包庇瀆職，從民國108年7月起幾乎每天向吳任職的勤指中心報案，並說吳對於依法執行的公務有保庇、瀆職、圖利、吃案等不實，已毀損吳的名譽的言論，認定張男有誹謗吳的真實惡意。