偵查隊小隊長化身直播主 教學平台與學生視訊宣導防詐

適逢暑假青春專案期間，因應疫情嚴峻，台南市佳里警分局青春專案犯罪預防改以辦理網路互動活動及非群聚式活動為主，少了以往暑假常舉辦的3對3鬥牛，佳里警分局偵查隊改用網路互動，並結合北門農工學校遠距教學網路平台辦理，

今天的直播視訊由佳里分局偵查隊小隊長郭益成以防詐主題，宣導最常遭詐騙手法7大類型，有假網拍交易詐財、假冒親友借錢、解除分期付款設定、色情應召詐財、假交友詐騙、假冒公署詐騙以及假求職徵才詐騙等，更針對詐騙類型詳細說明應如何防治。並運用生動活潑的案例宣導，其中再加入分局與北農學生一同製作的防詐宣導短片，整個宣導過學生反應熱烈。最後再加入有獎徵答，加深青少年對詐騙手法印象，以防遭到詐騙。