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影／台籍船員出海作業突感不適 海巡空勤聯手吊掛就醫
宜蘭蘇澳籍「金協益168號」漁船今天上午出海作業，船上一名本國籍船員突然感到四肢無力、全身發抖，空勤總隊直升機、海巡艇聯手救援，將病患吊掛送往花蓮德興球場落地，轉送醫院救治。
空勤總隊花蓮機場駐地勤務第1大隊第3隊表示，今天上午10時25分接獲總隊勤務中心轉報，金協益168號漁船在花蓮港東南方138浬處，船上有一名船員突然感到不適，有全身發抖、四肢無力等症狀，先由海巡艇接駁後送至花蓮港東南方50浬處，請求直升機協助後送。
空勤人員立即完成整備工作，由正駕駛金立平、副駕駛張建偉、機工長洪榮伸，駕駛編號NA-701黑鷹直升機，並載送海巡署偵防分署空勤吊掛分隊隊員陳明忠、陳天龍共勤，上午10時44分起飛，約10分鐘後就抵達目標區，與海巡艇聯繫後，11時23分完成吊掛作業，飛返花蓮德興球場降落，順利完成救援任務。
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