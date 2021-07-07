影／台籍船員出海作業突感不適 海巡空勤聯手吊掛就醫

宜蘭蘇澳籍「金協益168號」漁船今天上午出海作業，船上一名本國籍船員突然感到四肢無力、全身發抖，空勤總隊直升機、海巡艇聯手救援，將病患吊掛送往花蓮德興球場落地，轉送醫院救治。

空勤總隊花蓮機場駐地勤務第1大隊第3隊表示，今天上午10時25分接獲總隊勤務中心轉報，金協益168號漁船在花蓮港東南方138浬處，船上有一名船員突然感到不適，有全身發抖、四肢無力等症狀，先由海巡艇接駁後送至花蓮港東南方50浬處，請求直升機協助後送。