清水警拍布袋戲影片 疫苗快打站宣導有一套

台中市政府7月持續實施長者施打疫苗，清水、梧棲、沙鹿區多數長者由家屬陪同前往，台中市清警分局員警為了讓長者加深各宣導內容的印象，由防治組長顏永椿以警察木偶拍攝一段「清水分局阿椿仔布袋戲」宣導影片，今天在轄區快打站注射區播放，讓長者在等待的時間，也能觀賞另類布袋戲演出。

警方表示，警察木偶為分局犯罪預防吸引民眾目光所特製，日前清水警分局防治組長顏永椿發現警察木偶隨即把玩，没想到，竟以逗趣的方式演出一段社區治座會及治、安犯罪預防宣導內容，當場即拍攝成影片，製作成布袋戲宣導影片。

警方指出，平時要召集長者齊聚實施各項宣導並不易，利用此機會，在注射區、留觀區向長者播放影片進行治安、交通安全宣導，讓長者吹冷氣看布袋戲同時以獲得各項犯罪預防觀念。