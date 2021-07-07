清水警拍布袋戲影片 疫苗快打站宣導有一套
台中市政府7月持續實施長者施打疫苗，清水、梧棲、沙鹿區多數長者由家屬陪同前往，台中市清警分局員警為了讓長者加深各宣導內容的印象，由防治組長顏永椿以警察木偶拍攝一段「清水分局阿椿仔布袋戲」宣導影片，今天在轄區快打站注射區播放，讓長者在等待的時間，也能觀賞另類布袋戲演出。
警方表示，警察木偶為分局犯罪預防吸引民眾目光所特製，日前清水警分局防治組長顏永椿發現警察木偶隨即把玩，没想到，竟以逗趣的方式演出一段社區治座會及治、安犯罪預防宣導內容，當場即拍攝成影片，製作成布袋戲宣導影片。
警方指出，平時要召集長者齊聚實施各項宣導並不易，利用此機會，在注射區、留觀區向長者播放影片進行治安、交通安全宣導，讓長者吹冷氣看布袋戲同時以獲得各項犯罪預防觀念。
清水警分局長張啓祥表示，今天利用長者外出施打疫苗時宣導各項治安交通等犯罪預防觀念，除了文宣及口頭宣導外，藉由拍攝影片來吸引長者觀看，加深各項治安、交通觀念及防疫觀念，他也呼籲疫情確診雖有降低，但警戒未解除仍不能鬆懈，民眾外出請戴口罩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言