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清水警拍布袋戲影片 疫苗快打站宣導有一套

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市政府7月持續實施長者施打疫苗，清水、梧棲、沙鹿區多數長者由家屬陪同前往，台中市清警分局員警為了讓長者加深各宣導內容的印象，由防治組長顏永椿以警察木偶拍攝一段「清水分局阿椿仔布袋戲」宣導影片，今天在轄區快打站注射區播放，讓長者在等待的時間，也能觀賞另類布袋戲演出。

警方表示，警察木偶為分局犯罪預防吸引民眾目光所特製，日前清水警分局防治組長顏永椿發現警察木偶隨即把玩，没想到，竟以逗趣的方式演出一段社區治座會及治、安犯罪預防宣導內容，當場即拍攝成影片，製作成布袋戲宣導影片。

警方指出，平時要召集長者齊聚實施各項宣導並不易，利用此機會，在注射區、留觀區向長者播放影片進行治安、交通安全宣導，讓長者吹冷氣看布袋戲同時以獲得各項犯罪預防觀念。

清水警分局長張啓祥表示，今天利用長者外出施打疫苗時宣導各項治安交通等犯罪預防觀念，除了文宣及口頭宣導外，藉由拍攝影片來吸引長者觀看，加深各項治安、交通觀念及防疫觀念，他也呼籲疫情確診雖有降低，但警戒未解除仍不能鬆懈，民眾外出請戴口罩。

台中市清水警分局拍攝布袋戲影片，今天在疫苗快打站播放讓長者加深預防犯罪觀念。圖／警方提供
台中市清水警分局拍攝布袋戲影片，今天在疫苗快打站播放讓長者加深預防犯罪觀念。圖／警方提供
台中市清水警分局拍攝布袋戲影片，今天在疫苗快打站播放讓長者加深預防犯罪觀念。圖／警方提供
台中市清水警分局拍攝布袋戲影片，今天在疫苗快打站播放讓長者加深預防犯罪觀念。圖／警方提供

布袋戲 警察 疫苗

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