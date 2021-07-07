男涉闖屋硬搶走臥床老翁褲子3千元 監視器拍下關鍵畫面

林姓男子日前發現台北市士林區一處民宅大門沒關，涉嫌侵入屋內見到行動不便的老翁正在睡覺，伸手摸褲子驚醒老翁，林男立刻跑出屋外，見沒人又旋即進屋，不顧老翁揮手抗拒，搶走褲子口袋內3千元逃逸。士林地檢署偵結，依照加重搶奪罪嫌起訴。

起訴指出，林男今年5月4日早上6時許，發現北市士林區延平北路7段一處住宅大門沒關，涉嫌侵入住宅，見到陳姓老翁躺臥沙發上睡覺，且行動不便無法抵抗，林男竟伸手觸摸陳翁口袋，陳翁驚醒發現陌生人闖入家門搶錢，林男嚇到後先離開房屋。

犯嫌林男行徑惡劣，離開房屋後，疑似發現屋內、屋外都沒人，老翁又行動不便，林男隨後又進屋，涉嫌不顧陳翁伸出右手、揮手示意不要，伸手至陳翁口袋，硬生生搶走3千元現金，奪門而出騎：腳踏車逃逸。

老翁平日獨居在社子島，胞弟時常探望照顧，日前發現陳翁身上前有短少，安裝監視器用以釐清事情脈絡，沒想到錄下犯嫌搶奪過程，隨即調閱監視器畫面報案。警方獲報後3天，持拘票在林男住家附近拘提到案。

犯嫌林男曾在2015年間，以同樣手法在新北市犯案，林見一處房屋大門沒關，趁屋主休息不備，侵入住宅徒手搶走屋主戴在手上的2枚金戒指，隨後逃逸至銀樓變賣得手7千餘元，當天即遭警方逮捕到案。法院依照侵入住宅搶奪罪，判處有期徒刑1年1月，2018年間執行完畢。