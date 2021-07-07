走文創風 白河警青春專案顛覆八股宣導

警方青春專案展開，顛覆傳統刻板八股宣導作法，白河警針對國、高中學子安排手繪海報、明信片創作比賽，結合動漫元素邀請學子來創作，本月還將安排直播，希望達到寓教於樂目的。

各級學校暑假開始，警方今年青春專案從7月1日起至8 月31日，白河警分局也規畫藝術徵件比賽活動，為使青春專案更加貼近青少年，特別設立鬼滅之刃系列獎品，廣邀各公(私)立國中、高中(職)學生結合動漫來投稿，提供青年學子正確的休閒觀念。本月16日下午3點舉將辦網路直播宣導暨有獎徵答活動，提供商品禮卷、鬼滅之刃系列獎品。

「傳統說教這套已經越來越沒效了。」資深警員說，這次警方作法比以往傳統八股宣導教條式有趣多了，也讓青春專案勤務不再是硬梆梆，鐵板一塊。

白河警分局青春專案活動如下:

一、7月16日15時舉辦網路直播宣導暨有獎徵答活動(商品禮卷、鬼滅之刃系列獎品)。

二、國中組「青春少年不迷惘，手繪明信來一張」-原創手繪明信片比賽(高額獎項、鬼滅之刃系列獎品)。

三、高中組「青春藝起，邀你動筆」-原創手繪海報比賽(高額獎項、鬼滅之刃系列獎品)。

四、 8 月5 日至 8 月 15 上白河分局 FB 粉絲專頁填寫趣味問答問卷即可參加抽獎活動(商品禮卷、鬼滅之刃系列獎品)。