林園石化廠又發生爆炸 高市議會工安小組將展開調查

今天凌晨台塑林園廠聚丙烯儲存槽爆炸起火。高雄市議會設置工安監督小組，召集人高市議員王耀裕表示，工業區鄰近居民恐慌不已，強力要求台塑公司立即提出改善計畫，另待開議將組專案調查，要追查市府與經濟部合組的聯合稽查小組是否定期追蹤工廠改善缺失項目，有無落實監督管理。

今年年初，林園工業區台苯、亞聚、信昌、聯成化工等石化廠發生工安事故，高市府與經濟部合組聯合稽查小組，聯成化工5月再度發生製程事故，今早台塑林園廠又發生火警，小港區中午時分又發生堆置鎂合金工廠大火。

市議員王耀裕表示，議會設置石化工業區工安監督小組，今天凌晨事故發生後，服務處湧入民眾抱怨電話，台塑公司應徹底調查事故原因且提出改善計畫，市府環保局依據空汙開罰，勞檢處也要調查設備或製程有無工安疑慮。