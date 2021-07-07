快訊

【紅區的日子1】一家七口確診、婆婆走了 她以淚洗面「病毒是不是要滅我全家」

華航集團華儲驚爆群聚感染 來自新北夫妻2人確診急篩檢上千人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林園石化廠又發生爆炸 高市議會工安小組將展開調查

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

今天凌晨台塑林園廠聚丙烯儲存槽爆炸起火。高雄市議會設置工安監督小組，召集人高市議員王耀裕表示，工業區鄰近居民恐慌不已，強力要求台塑公司立即提出改善計畫，另待開議將組專案調查，要追查市府與經濟部合組的聯合稽查小組是否定期追蹤工廠改善缺失項目，有無落實監督管理。

今年年初，林園工業區台苯、亞聚、信昌、聯成化工等石化廠發生工安事故，高市府與經濟部合組聯合稽查小組，聯成化工5月再度發生製程事故，今早台塑林園廠又發生火警，小港區中午時分又發生堆置鎂合金工廠大火。

市議員王耀裕表示，議會設置石化工業區工安監督小組，今天凌晨事故發生後，服務處湧入民眾抱怨電話，台塑公司應徹底調查事故原因且提出改善計畫，市府環保局依據空汙開罰，勞檢處也要調查設備或製程有無工安疑慮。

王耀裕說，石化廠工安事故頻傳，今年市府才大動作與經濟部合組聯合稽查小組針對各工廠逐一稽查，稽查不該是形式而已，相關單位針對工廠缺失有無定期追蹤，是否要求提報防範計畫，這些進度都需要追蹤，目前議會因疫情停會，待復會將立即展開調查。

林園工業區又發生工安意外，高市議會工安監督小組召集人王耀裕說，將組專案小組展開調查。圖／王耀裕服務處提供
林園工業區又發生工安意外，高市議會工安監督小組召集人王耀裕說，將組專案小組展開調查。圖／王耀裕服務處提供

工安

延伸閱讀

娃娃車變身疫苗專車 高市幼兒園教職員全體打疫苗

疫情微解封呼聲高 高市警未鬆懈 4人玩象棋麻將送罰

高市9千幼兒園課照中心教職員接種疫苗 建幼兒防護網

六都新登記工廠家數成長 工業地產動能穩定

相關新聞

7歲童柔道重摔不治周六出殯 父約定「來世再當父子」

台中市7歲黃姓男童4月21日上校外柔道課，拒絕做柔道招式雙吊袖，何姓教練強行壓制黃童做完動作，卻被罵「教練是大笨蛋」，何...

機車女騎士追尾擦撞倒地 待救期間遭後方小黃輾斃

台北市大安區忠孝東路三段6日晚發生一起死亡車禍，兩輛機車先是因閃避前車發生擦撞，1名女騎士倒地後，現場民眾報警並將車輛移...

台塑林園聚丙烯廠貯槽起火罰45萬 3年來5度因空汙裁罰

台塑林園聚丙烯廠今天凌晨發生聚丙烯成品槽起火燃燒，高雄市環保局表示，現場初步判斷為聚丙烯成品槽內靜電所致，產生燃燒異味散...

林園石化廠又發生爆炸 高市議會工安小組將展開調查

今天凌晨台塑林園廠聚丙烯儲存槽爆炸起火。高雄市議會設置工安監督小組，召集人高市議員王耀裕表示，工業區鄰近居民恐慌不已，強...

呼聲高！傳警政署副署長蔡蒼柏接中市警局長 楊源明榮陞北市

警界高層傳調動！台中市傳出警察局長楊源明將接任台北市警察局長，遺缺由副署長蔡蒼柏接任。據指出，警政署長陳家欽昨天已親自帶...

男子解繩讓土狗自己上廁所　牠卻撲向對街兩柴犬咬傷小主人

高雄許姓男子飼養黑色土狗，出外遛狗卻將牽繩解開，讓狗狗自己去上廁所，正巧對街大樓的張姓女子要帶著兩隻柴犬準備出門，土狗見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。