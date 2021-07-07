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呼聲高！傳警政署副署長蔡蒼柏接中市警局長 楊源明榮陞北市

聯合報 / 記者林佩均黃寅／台中即時報導

警界高層傳調動！台中市傳出警察局長楊源明將接任台北市警察局長，遺缺由副署長蔡蒼柏接任。據指出，警政署長陳家欽昨天已親自帶著副署長蔡蒼柏和楊源明拜會台中市長盧秀燕，告知此項人事作業，同時取得盧秀燕同意，楊源明和蔡蒼柏都將於16日到任。

據指出，陳家欽和盧秀燕晤談近1小時，盧秀燕對楊源明任內表示予以肯定，也樂見楊能出任新職，同時期許蔡蒼柏到任後能繼續協助推動市政，並做好防疫工作。

對此，楊源明今天中午笑著表示，「看上級如何安排」，人事調動變來變去，他不做任何人事發言，他現在將自己的份內工作做好最重要，並坦言他很喜歡台中，宜居宜生活「相當好」。

楊源明自106年9月21日到任台中市警察局長，服務台中市至今將近4年，是六都資歷最資深的局長，楊任內治安平穩、績效卓越，外界看好他將接任台北市警察局長。

楊源明曾任刑事警察局偵查第一隊隊長、台北市政府警察局文山第一分局分局長、刑事警察局主任秘書、嘉義市政府警察局局長、刑事警察局副局長、基隆市警察局局長、內政部警政署主任秘書，資歷完備。

外傳台中市警察局長楊源明將高陞台北市警察局長。圖／台中市政府警察局提供
外傳台中市警察局長楊源明將高陞台北市警察局長。圖／台中市政府警察局提供
台中市傳出警察局長楊源明將接任台北市警察局長，遺缺由副署長蔡蒼柏(圖者)接任。圖／內政部警政署提供
台中市傳出警察局長楊源明將接任台北市警察局長，遺缺由副署長蔡蒼柏(圖者)接任。圖／內政部警政署提供

警察 盧秀燕 台中市

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