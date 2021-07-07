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男子解繩讓土狗自己上廁所　牠卻撲向對街兩柴犬咬傷小主人

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄許姓男子飼養黑色土狗，出外遛狗卻將牽繩解開，讓狗狗自己去上廁所，正巧對街大樓的張姓女子要帶著兩隻柴犬準備出門，土狗見狀直往張女方向撲去，咬傷坐在機車後座的張女兒子左前手臂，兩隻柴犬見飼主陷入危機，卻穩穩坐在前座沒出面解圍，直到許男現身後座張女兒子才脫險；許事後被依社會秩序維護法函送，高雄簡易庭認為許男沒看好狗狗造成傷人，處罰鍰1000元。

判決指出，今年3月18日下午5時許，張女騎乘機車載著兒子以及兩隻柴犬回家，回到住家大樓地下室門口時，突然許男飼養的黑色土狗衝過來，咬傷後座的兒子左前手臂。

被咬傷的兒子嚇得大哭，飼養的2隻柴犬卻沒有替張女解危，呆坐在車前踏板，直到許男現身才讓兒子脫險，張婦氣得指控許男沒將狗看好，害他兒子受傷，許男頻頻道歉，事後協助將張婦兒子送醫賠償損失，獲張婦原諒不提告。

不過，許沒將土狗顧好，讓狗狗自由活動最後造成無辜民眾受傷，警方仍依社會秩序維護法「縱容動物嚇人」，將許男函送高雄簡易庭裁罰。

許男供稱，他的狗狗如果看到其他同類，都會想要衝出去「玩」，他時他坐在雜貨店聊天，沒用繩子拴住是想讓狗狗去上廁所，只是沒想到牠看到張女載著兩隻狗返家，一鬆開繩子就衝上前去咬傷人，因為事發太快，他發現時已經來不及拉住狗狗。

高雄簡易庭法官認為，許男是狗的所有人，明知道解開繩子後狗狗會衝上前玩耍，卻沒多加看管，使得狗狗見張女載著兩隻柴犬返家，就衝上前傷人，許縱容動物嚇人，因此依社維法處罰鍰1000元。

高雄許姓男子出外遛狗，卻解開牽繩讓狗狗衝向對街兩隻柴犬，害得飼養柴犬的張姓女子無辜被咬，許男最後被依社維法裁罰，遛狗示意圖，圖中女子非當事人。記者張議晨／攝影
高雄許姓男子出外遛狗，卻解開牽繩讓狗狗衝向對街兩隻柴犬，害得飼養柴犬的張姓女子無辜被咬，許男最後被依社維法裁罰，遛狗示意圖，圖中女子非當事人。記者張議晨／攝影

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