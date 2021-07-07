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失蹤7天 老翁被「魔神仔」牽走？家屬求助神明今發現遺體

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣太保市一名85歲洪姓男子迄今已失蹤7日，家屬懷疑老翁遭魔神仔遷走，至神壇問卜，神明表示老翁會出現在一個草叢內。新港鄉一名老蔗農久未下田，今天早上突起心動念，決定下田施藥，剛下田就在不遠處發現老翁遺體，洪男詳細死因將待檢警今天下午相驗後釐清。

據警方轉述家屬說法，洪姓男子家住太保市，7月1日騎腳踏車跟家屬說要出門去買中藥「一點紅」，晚間未見男子回家用餐，急忙報警；警方調閱周邊監視器，發現老翁最後身影，騎腳踏車在六腳雙涵出沒。期間一度有人通報，在溪口三疊溪附近找到洪男，家屬改過去才發現誤認，空歡喜一場。

家屬多日搜尋未果，質疑老人家被「魔神仔」帶走，找到神壇問卜，神明指示老翁在新港鄉某處草叢，今天上午一名新港鄉40餘歲林姓農民通報，在王得錄墓園北方數公里，新港鄉南港村大崙甘蔗園旁溝渠發現老翁蹤跡。

離奇的是，報案人林姓農民跟台糖承租土地，種有小面積甘蔗園，已數月未下田，今天上午起床起心動念，決定至甘蔗園噴灑農藥，剛進入田內就發現遠處趴著一個人，旁邊還停有一輛腳踏車，屍身早已腐爛，嚇得他急忙報警。

據了解，洪男退休後與妻子兒子同住太保，警方通知家屬前來指認，根據所著衣物，確認是失蹤多時的洪男；洪男長期患有重聽，不清楚是否患失智，現場未留遺書，初判為找不到回家的路，飢餓過度致死，目前遺體置於水上殯儀館，詳細細節待警方相驗後釐清。

警方調閱監視器，發現洪男最後身影出現在六腳鄉雙涵，家屬到場卻未尋獲老翁蹤跡。圖／讀者提供
警方調閱監視器，發現洪男最後身影出現在六腳鄉雙涵，家屬到場卻未尋獲老翁蹤跡。圖／讀者提供
警方調閱監視器，發現洪男最後身影出現在六腳鄉雙涵，家屬到場卻未尋獲老翁蹤跡。圖／讀者提供
警方調閱監視器，發現洪男最後身影出現在六腳鄉雙涵，家屬到場卻未尋獲老翁蹤跡。圖／讀者提供
警方調閱監視器，發現洪男最後身影出現在六腳鄉雙涵，家屬到場卻未尋獲老翁蹤跡。圖／讀者提供
警方調閱監視器，發現洪男最後身影出現在六腳鄉雙涵，家屬到場卻未尋獲老翁蹤跡。圖／讀者提供

腳踏車 甘蔗

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