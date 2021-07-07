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影／空勤黑鷹直升機首發出勤 星籍船員恆春海上獲救
新加坡籍APL SCOTLAND貨櫃輪昨晚航經恆春外海，船上1名大陸籍船員不慎跌落，撞擊頭部，國搜中心據報，首度出動空勤重型黑鷹直升機飛往救人，順利將受傷的船員吊掛上機，送到高雄小港醫院，及時挽回這名船員生命。
國防部移撥15架重型黑鷹直升機給內政部空中勤務總隊，去年10月6架四鷹直升機部署高雄小港機場棚廠，加裝6項搜救裝備大幅提升夜間海上搜救能力，經6個月任務組合訓練，空勤總隊認為已具備夜間海上搜救能力，7月起投入空中救災行列。
昨天傍晚5點多，空勤總隊第三大隊第一隊，接獲恆春救難行動，編號NA-713重型黑鷹直升機，由正駕駛郭建華、副駕駛賀宇聲、機工長林裕富銜命出勤，與海巡署偵防分署空勤吊掛分隊在昨天傍晚5點56分自小港機場起飛，趕往恆春外海救人。
空勤總隊表示，昨晚6點21分，NA-713重型黑鷹直升機在恆春西南方15海里處，發現新加坡籍APL SCOTLAND貨櫃輪，經空中偵察及確認搜救航線後，聯繫貨櫃輪馬上開始吊掛救援，10多分鐘將于姓船員（38歲）吊掛上機，晚間7點左右返抵小港機場，由救護車送于至小港醫院急救，救于一命，也完成第一次執行海難任務。
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