中警青春專案抽15件好禮 好畫功警員哏圖洩題降難度
台中市第一警分局為了學子在暑假期間的青春專案宣導，舉辦臉書留言抽獎活動，學子只要在10日至15日到分局臉書，留下支持、鼓勵青少年的話，並標註2名好友，就可獲得側背包、檯燈、保溫瓶等精美抽獎品，一共要送出15個，分局為了降低難度，還找來具有好畫功的警員李冠鼐執筆，作畫9幅宣導哏圖，網友只要按照哏圖的標語留言即可，等於提前「洩題」，希望增加青少年的參與，達到宣導功能。
第一警分局表示，抽獎方式只要網友在活動期間，留言支持、鼓勵青少年的話，並按讚及分享活動貼文，標籤（tag）臉書好友2名，即可獲得抽獎資格，為了怕網友不知要留言什麼，分局也請偵查隊擅長漫畫，有經營「牛奶方盒警探」粉絲頁的警員李冠鼐（讀音，耐）操刀，作畫了9幅青春專案宣導哏圖，民眾只要找哏圖的標語留言即可，等於提前「洩題」給民眾，希望能提高參與度。
第一警分局警員李冠鼐說，自己喜歡作畫，過去在台北市大安警分局服務時，為了分局的治安座談會，有繪畫相關的宣導圖片，8年前就自創「牛奶方盒警探」，作為分享圖片之用，目前已有4400多名網友按讚。
李冠鼐說，因為他名字中的「鼐」字，讓他有諧音「牛奶」的綽號，所以該臉書的卡通人物，就是以此作為發想，在一分局服務6年多的時間，也時常配合分局，繪製宣傳圖與哏圖，此次青春專案的圖片，花了約2天時間，以軟體小畫家完成。
台中市第一警分局表示，今年的青春專案受到新冠肺炎疫情影響，改為線上留言抽獎活動，一起「反毒、反霸凌、反援交、反詐騙、反賭博、反幫派」，從10日上午9時起至15日晚間11時59分為止，在分局臉書粉絲頁（https://www.facebook.com/taichungpolice1）辦理抽獎活動，將以真空保溫瓶、飛狼斜背包、尚朋堂LED檯燈筆筒為抽獎禮品，三個品項的數量都是5個，價值約300至500元間。
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