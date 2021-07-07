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7歲童柔道重摔不治周六出殯 父約定「來世再當父子」
台中市7歲黃姓男童4月21日上校外柔道課，拒絕做柔道招式雙吊袖，何姓教練強行壓制黃童做完動作，卻被罵「教練是大笨蛋」，何男涉嫌將黃童過肩摔、丟體拋摔，還叫廖姓男童也摔黃童，造成黃童頭部撞到地板受重創，黃童經急救70天不治。黃童將於7月10日舉行告別式，黃父相當痛心，今日在臉書發文與兒子約定「來世再當父子。」
黃童上柔道課時，遭何姓教練、柔道學長輪流重摔，重創腦部，經急救70天不治。痛失愛子的黃父，昨天在臉書發文表示椎心泣血，並詛咒何姓教練「不得好死。」
黃父今日再度在臉書表示，各位敬愛的朋友們，這星期六是帷帷告別大家的日子，黃爸爸在這裡，跟各位好朋友請求，希望大家能在當天，在自己的FB板面上，寫下對帷帷的關心與祝福的話。
黃父心碎向兒子喊話，「帷帷馬利歐，你雖然離開爸爸身邊，卻永遠停留在爸爸心裏，如果不是大人的過錯，帷帷你不會那麼早離開世間，爸爸對不起你，沒有好好保護你，我們約定來世再當父子。」
知名直播主連千毅接獲黃童離世的消息後，喊出要負責全額喪葬費，他昨日帶著400萬現金到黃童靈堂上香致意，不過現金被家屬婉拒。
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