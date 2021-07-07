小船出海捕魚隔天進港 這次過3天還沒回來 海空搜救中
新北市瑞芳區陳姓漁民4日凌晨駕駛隆全號小漁船，從深澳漁港出海捕魚，理應5日清晨返港，但家屬遲遲等不到人船進港。海巡署昨天調派巡防艇在海面協尋，內政部空中勤務總隊直升機也出勤，但到今天上午仍未發現隆全號，持續搜救中。
海巡署第2岸巡隊深澳安檢所5日清查港內船隻，發現4日凌晨出海作業的隆全號，通常隔天清晨就會返回漁漁港，但當天未見進港，與平時的作業習性不同。
岸巡人員以電話聯繫陳姓漁港未接通，透過友船也找不到人，轉報漁業電台協助，請其他在海面作業漁船幫忙查看，但沒有人看到隆全號。
隆全號是CT0（5噸以下）漁船，船體較小，海巡署雷達偵搜不易。最近外海風浪較大，人船在海上有可能遇到危難。海巡署調派基隆、澳底海巡隊巡防艇到海面協尋，並請空中勤務總隊派空偵機支援，全面搜救中。
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