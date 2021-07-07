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洗劫美國空軍要塞：阿富汗絕望的「不告而別撤兵記」

連續2天受理7旬長輩走失 這派出所均順利找回完成任務

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康警分局鹽行派出所前及昨天，連續兩天發現有2名長輩外出卻迷路回不了家，幸經警方協助，最後都順利找回，家屬鬆了一口氣。警方也呼籲，疫情雖趨緩，但目前仍不宜在外趴趴走，要隨時留意家中長輩下落。

永康警分局說，5日中午12時許，鹽行派出所巡邏員警楊鈞凱、林彥任接獲民眾報案，稱在永安二街與永安路口有名老人需要協助，警方到場發現是阮姓男子(71歲)從安南區住家騎乘腳踏車出門後，迷途不知返家路線，楊騎著警用機車，在前方協助引導，讓阮男騎車在後跟著，安平返家。

昨上午10時許，鹽行派出所警員林彥任又接獲民眾至派出所報案，71歲鄭男一早開車外出後未歸，且未帶手機，因鄭有輕微失智，家人擔心安危。林彥任受理及通報緊急協尋，並調閱監視器尋找鄭男所使用車輛行蹤未果，研判鄭男已駛往台南市區。

警員楊鈞凱、姜沛汝沿線找尋，上午11點20分在北區長榮路與開元路口發現鄭男正開車停等紅燈，楊、姜兩人立即下車關心並核對身無誤，立即協助鄭男連人帶車一同返回鹽行派出所辦理撤尋，鄭男妻子對警方熱心協助感激不已。

台南市永康警分局鹽行派出所連續兩天受理長輩走失，及時完成任務。記者謝進盛／翻攝
台南市永康警分局鹽行派出所連續兩天受理長輩走失，及時完成任務。記者謝進盛／翻攝

監視器 疫情 腳踏車

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