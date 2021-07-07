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影／回收男罵警「狗」遭腳踹二次壓地 分局：過當議處

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局西屯所警網昨晚查處一起糾紛案時，到場處理的李姓巡佐等4名警員，遭撿回收物維生的林姓男子辱罵「衰小，遇到你們這些狗」，李先出腳踹林後，合力將林上銬壓制在地，但林遭約束後，仍持續以台語咆哮「我是畜生」，又被巡佐以膝蓋壓制頭部，要求林停止，過程被市民拍攝上網後，分局今天開會後，認定巡佐處置有過當，研議記劣績或申誡一次，報市警局核定。

台中市第六警分局副分局長蔡期望表示，今早分局召開輿請會議後，針對李姓巡佐的處置行為做出討論，認為第一次李出腳踹辱罵警員的林姓男子，屬於為了行使強制力，制伏林的連續動作，而李也自述出腳是「反射性行為」，並非要腳踢林，過程無不妥，但第二次李因林持續咆哮，而又把林壓制在地，則認為有其他更妥適作法，加上林已被約束，已屬過當，將研議對李祭出劣跡或申誡一次處分，報市警局核定。

據查，林姓男子（43歲）撿回收物維生，昨天晚間9時許酒後在西屯區西屯路撿回收，未料當時駕駛賓士車的蕭姓男子（33歲）行經該處，疑撞到林的回收車，林找蕭理論，但林不滿意蕭僅道歉，口氣不佳，蕭只好報警到場協調。

林姓男子見警到場，沒有收斂氣焰，仍持續高分貝回應警察，也拒絕配合盤查證件，因林口罩未依規定配戴妥當，遭警方依違反傳染病防治法告發，但林拿到告發單後不滿，嗆警「對啊，我衰小，遇到你們這些狗」，處理的李姓巡佐聽到，先腳踢林後，與其他三名同事，將林上銬制伏在地。

林姓男子被上銬制伏後，蹲在騎樓柱子前，但沒有收斂情緒，還不斷大聲咆哮「中華民國人民、我是畜生」，李為制止林擾人行徑，又把林拉起，以腳膝蓋壓頭的方式，將林壓制在地，過程約20秒，林最後被帶回派出所保護管束後，昨晚10時許被釋放。

台中市林姓男子昨晚因情緒不穩，辱罵警員，李姓巡佐聞言先腳踹後，與同事合力制伏林，林被約束後，又不收斂態度，再遭李壓在地面約20秒。圖／讀者提供
台中市林姓男子昨晚因情緒不穩，辱罵警員，李姓巡佐聞言先腳踹後，與同事合力制伏林，林被約束後，又不收斂態度，再遭李壓在地面約20秒。圖／讀者提供
台中市林姓男子昨晚因情緒不穩，辱罵警員，李姓巡佐聞言先腳踹後，與同事合力制伏林，林被約束後，又不收斂態度，再遭李壓在地面約20秒。圖／讀者提供
台中市林姓男子昨晚因情緒不穩，辱罵警員，李姓巡佐聞言先腳踹後，與同事合力制伏林，林被約束後，又不收斂態度，再遭李壓在地面約20秒。圖／讀者提供

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