疫情微解封呼聲高 高市警未鬆懈 4人玩象棋麻將送罰

台灣疫情趨緩，7月12日「微解封」的呼聲漸高，不過，高雄市警方因市府還未宣布解除三級警戒，仍繼續取締民眾違法群聚。昨晚4名男女在其中1人公司聚集玩象棋麻將，因落地窗沒拉上門簾，員警直接敲門取締，仍依違反傳染病防治法對4人開罰。

警方表示，昨晚8點20分許，林姓男子（60歲）與許姓婦人（70歲）、魏姓男子（52歲）、蔡姓男子（52歲），在林的公司內玩象棋麻將，因公司店面是落地窗，他們沒拉上窗簾，員警從外面就可以清楚看到4人坐在桌前玩象棋，且其中3人沒戴口罩，警方蒐證後便敲門入內稽查。

林姓男子說他們在屋內才4個人，並沒有違反室內禁止5人群聚的規定，還說，怕麻將聲音太大被檢舉，乾脆改玩象棋麻將，沒想到警察還是上門來取締。