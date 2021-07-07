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鐵鎚惡徒高雄街頭爆打交警 渾身酒氣遭逮辯：誤認債主
高雄38歲的董姓員警，今年5月11日傍晚在大順二路、民族一路口站交通崗哨時，被25歲洪姓男子持鐵鎚從後方偷襲，兩人在中央分隔島、馬路上扭打，洪後來將鐵鎚丟向董員逃逸，警方事後循線逮捕洪男，爛醉的洪男渾身酒氣，辯稱他誤認董員是欠錢的友人，高雄地檢署偵結，今依殺人未遂罪嫌將洪男起訴。
董姓員警在高雄三民二分局鼎山派出所任職多年，是97年基層特考班踏入警職，在鼎山派出所服務5年，事發當天晚間6時許在路口執行交整勤務，遭洪男襲擊後頭部有2公分撕裂傷。
檢警調查，洪男事發當時穿著黑色上衣、淺色牛仔褲，先騎機車至民族一路口與銀杉路口，隨後再以步行方式，慢慢走至董員後方，趁董姓員警忙於交整時，拿出預藏的鐵鎚，往董員後腦杓重擊。
董員遭到搥擊後從分隔島跌落平面車道，洪男竟不顧董已經受傷流血，在大馬路上拿著鐵鎚追擊，最後持鐵鎚往董員方向丟擲，所幸董男退後閃躲，沒被鐵鎚擊中，洪男事後騎乘機車逃離現場。
檢方查出，洪男襲警後，竟直接跑回家裡喝酒，當晚9時許還帶著酒意騎車外出購物，直到晚間10時56分許，騎機車返回住家停車場時，被警方查緝到案，洪到案時渾身酒氣，酒測值每公升達0.33毫克，絲毫未見悔意，令不少員警氣憤。
洪男偵詢時坦承知道董員是員警身分，洪辯稱誤以為董員是欠他債務的朋友，持鐵鎚只是想打他的背部，只是由下往上揮擊時打到後腦勺，強調沒有想要致人於死。
但檢方根據路口監視器畫面，認為洪襲警時是朝董員的腦部搥擊，有殺人故意。檢方認為，腦部是人體生命中樞，洪竟持金屬鐵鎚朝頭部重擊，造成值勤員警受傷，事後還涉及酒後騎車，今偵結依殺人未遂罪將他起訴。
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