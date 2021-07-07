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影／可樂真可滅火？消防員實測...水柱亂噴還後繼無力

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

香港消防員用可樂滅火的影片在網路瘋傳，甚至建議民眾在家常備可樂，發生火災時與其浪費時間取水，還不如用可樂滅火更有效；新竹市消防局接獲不少民眾詢問，近期拍攝實測影片，利用各不同品牌可樂與啤酒嘗試滅火，卻發現難以控制噴射的方向，必須進靠火源才得滅火，非常不實用，建議家中仍要準備滅火器以備不時之需。

這段網路流傳的「可樂滅火法」影片，由一名穿全套防火裝備的消防員壓住可樂的瓶口，連續搖晃多次，最後朝鐵箱裡的火焰底部噴射，沒多久火勢就被撲滅。

對此新竹市消防局接獲不少好奇民眾詢問，決定拍攝實測影片，並以兩種品牌的可樂與啤酒來滅火，加深民眾的印象與觀念。經消防員實測後，發現無論是可樂或啤酒，都須非常靠近火源才能達到滅火功效，且水柱四處噴射難以控制，火勢才剛減弱，可樂或啤酒就後繼無力，無法確實撲滅火源，還不如直接用滅火器來的快。

新竹市消防局指出，可樂或汽水經搖晃後，二氧化碳會與碳酸水混合，瓶內本身就有壓力（約55psi），打開瓶口就會產生噴射氣泡、二氧化碳與水，原理上確實能達到冷卻與窒息的滅火效果。

但可樂噴射方向不易控制、容量小及噴射距離短，需要很靠近火源才能滅火，反而會增加傷害風險，也不適用於油類及電器等火災。若要確保初期火災能順利滅火，應該還是要使用滅火器才能與火源保持安全距離並有效滅火。除非剛發現火災時身旁沒有滅火器，剛好有一瓶可樂、啤酒或碳酸飲料，或許可試著嘗試。

新竹市消防局接獲不少民眾詢問，近期拍攝實測影片，利用各不同品牌可樂與啤酒嘗試滅火，卻發現難以控制噴射的方向。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局接獲不少民眾詢問，近期拍攝實測影片，利用各不同品牌可樂與啤酒嘗試滅火，卻發現難以控制噴射的方向。圖／新竹市消防局提供
消防員利用各不同品牌可樂與啤酒嘗試滅火，卻發現難以控制噴射的方向，必須進靠火源才得滅火，非常不實用，建議家中仍要準備滅火器以備不時之需。圖／新竹市消防局提供
消防員利用各不同品牌可樂與啤酒嘗試滅火，卻發現難以控制噴射的方向，必須進靠火源才得滅火，非常不實用，建議家中仍要準備滅火器以備不時之需。圖／新竹市消防局提供

火災 新竹 消防員

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