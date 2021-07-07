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台南特斯拉著火鋰電池難滅 台南消防花了20噸水

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

一般轎車火燒車，消防人員大約使用3噸的水可撲滅，台南市仁德區昨晚發生特斯拉電動車火燒車，卻動用約20噸的水才滅火，台南市消防局第五救災救護大隊長邱淵明今天說，這是因電動車鋰電池著火，需要大量的水來滅。

警方調查，台南市仁德區文賢路段，昨晚8點29分發生一起特斯拉電動車失控自撞民宅騎樓梁柱後起火，駕駛林姓男子（43歲）沿文賢路1段北往南行駛，不明原因失控自撞後起火燃燒，林被救出時手腳骨折，意識昏迷，先送市立醫院，因情況危急，昨晚轉送成大醫院加護病房救治。

邱淵明說，一般使用汽油轎車發生火燒車，消防人員大約使用3噸的水可滅火，但電動車因有鋰電池，鋰電池著火後會產生化學反應，不易滅火，需要大量的水來滅火，國外研究，平均撲滅一輛特斯拉電動車需75噸的水，昨晚仁德區電動車失火，共使用約20噸的水撲滅火勢，花了約1個小時才熄滅。

台南市仁德區昨晚發生電動車火燒車，因鋰電池著火，消防人員使用了20噸水才滅火。圖／台南市消防局提供
台南市仁德區昨晚發生電動車火燒車，因鋰電池著火，消防人員使用了20噸水才滅火。圖／台南市消防局提供

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