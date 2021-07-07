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七旬失智婦騎車40公里外倒臥果園 警日夜搜救終尋獲

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

有輕微失智鄧姓婦人，本月5日上午從家中騎機車外出，家屬報案發現婦人已騎至40公里外柳營區失聯，新營警分局獲報漏夜搜索未果，昨持續找人，終於下午在一處偏僻果園發現婦人人車倒臥在地，送醫幸無大礙，警方及時救人，成功完成艱困任務。

據悉，74歲鄧婦平常會騎車外出，5日上午8點如往常騎車出門，晚上7時許仍未返家，家屬趕緊向當地台南市第一警分局報案，警員調閱監視器發現，婦人最後出現位置竟已在40公里外的柳營區省道，立即通報當地新營警分局協尋。

當晚新營警方晚間11點緊急通報線上警力加強協尋，由於柳營地區周邊產業道路縱橫交錯，又毗鄰德元埤水庫，警不敢大意，漏夜尋人未發現 。

昨一早，警方再度增派多名警力，全面調閱柳營區周邊路口監視器，下午兩2點多發現婦人進入柳營區十美街附近一條產業道路後即消失無蹤。

警方士氣大振，又增派8名警力進入該路段實施地毯式搜索，最後在盡頭發現一處私人果園，果園主人表示該果園偏僻，不可能有人進入，警方打算轉移陣地搜尋，柳營所警員謝汶廷在徵詢果園主人同意進入搜尋，發現婦人及機車倒臥在果園內，警方立即通知消防分隊協助前往送醫，婦人意識清楚，身體略虛弱，住院觀察中，為何會騎到現場，也說不清楚。

婦人家屬感謝新營警方動員警力投入搜救，在失蹤一日後能及時尋獲，及時阻止憾事發生。

新營警分局長斯儀仙讚揚警員謝汶廷出勤認真，不放棄可能線索，也呼籲家中有失智老年長者，請給予戴上愛心手環或攜帶相關定位電子器材，以防走失。

警方在台南柳營區偏僻果園持續協尋。記者謝進盛／翻攝
警方在台南柳營區偏僻果園持續協尋。記者謝進盛／翻攝
警方調閱監視器發現婦人騎車路過身影。記者謝進盛／翻攝
警方調閱監視器發現婦人騎車路過身影。記者謝進盛／翻攝
警方成功尋獲婦人人車倒在芒果園一天一夜，緊急送醫。記者謝進盛／翻攝
警方成功尋獲婦人人車倒在芒果園一天一夜，緊急送醫。記者謝進盛／翻攝

監視器 失智 愛心

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