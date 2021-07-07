竹縣自首失聯移工待遣返 相揪開趴太吵鬧被檢舉 警開罰

先前苗栗電子大廠爆發移工染疫，新竹縣、新豐、湖口地區位處工業區，也是縣內外籍移工重地，警方加強稽查、防堵疫情破口，7月4日接獲民眾檢舉移工違規群聚，到場稽查後發現7名移工未戴口罩聚餐、飲酒，且均是越南籍疫情期間自首的失聯移工，還未遣返前，就得先收下衛生單位6至30萬元罰單。

新湖警分局表示，7月4日獲報疑似外籍移工群聚租屋處，因大聲嘻鬧引起民眾注意，警方到場後發現租房內有7人席地而坐，且均未戴口罩，地上擺滿各式食物及空酒瓶。

經員警詢問，移工向警方坦承7人都是越南籍自首的失聯移工，來台打工4、5年以上，目前等候遣返出境中，他們也了解台灣疫情規定，但因閒來無事，才會相約群聚飲酒作樂，暢談家鄉及來台工作趣事。

6月30日也發生另件移工違規群聚，警方表示，接獲民眾檢舉新豐鄉一處鐵皮屋內有外籍移工聚群，警方到場後發現11人全是同一家科技業員工，下班後無聊相約群聚聊天、飲酒，均未戴口罩，警方現場依規定製作稽查紀錄表函送衛生單位裁罰外，也馬上通知仲介到場宣導防疫規定。