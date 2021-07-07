林園石化廠大火「門窗跳震動舞」 距離總體檢不到半年

今年元月高雄林園工業區接連發生四次工安意外，高雄市長陳其邁宣布與經濟部合組聯合稽查小組進行總體檢，時隔不到半年，台塑林園廠今天凌晨又傳出聚丙烯成品槽火警，所幸無人傷亡。

今天凌晨2點33分，台塑林園廠發生聚丙烯成品槽起火燃燒，一小時後撲滅火勢，鄰近住戶半夜被驚醒，有人以為打雷、地震，也有人以「林園人的日常」自嘲，巨大聲響連屏東都聽得到。居民氣憤說，工業區三不五時爆炸，簡直在逼民眾走上街頭抗議。

市府環保局指出，現場初步判斷聚丙烯成品槽內靜電所致，詳細原因待釐清，產生燃燒異味散佈於空氣，若經調查為管理不當產生自燃，將涉及違反空污法第32條規定，告發裁罰45萬元。