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林園石化廠大火「門窗跳震動舞」 距離總體檢不到半年

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林園石化廠大火「門窗跳震動舞」 距離總體檢不到半年

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

今年元月高雄林園工業區接連發生四次工安意外，高雄市長陳其邁宣布與經濟部合組聯合稽查小組進行總體檢，時隔不到半年，台塑林園廠今天凌晨又傳出聚丙烯成品槽火警，所幸無人傷亡。

今天凌晨2點33分，台塑林園廠發生聚丙烯成品槽起火燃燒，一小時後撲滅火勢，鄰近住戶半夜被驚醒，有人以為打雷、地震，也有人以「林園人的日常」自嘲，巨大聲響連屏東都聽得到。居民氣憤說，工業區三不五時爆炸，簡直在逼民眾走上街頭抗議。

市府環保局指出，現場初步判斷聚丙烯成品槽內靜電所致，詳細原因待釐清，產生燃燒異味散佈於空氣，若經調查為管理不當產生自燃，將涉及違反空污法第32條規定，告發裁罰45萬元。

林園工業區由經濟部管轄，今年元月陸續發生台苯、亞聚、信昌、聯成化工四次工安意外，聯成爆炸大火最嚴重，環保局重罰500萬。市長陳其邁1月30日宣布要與與經濟部合組聯合稽查小組。市府與經濟部合組稽查小組，2月初特檢4家事故廠稽查，4月底前完成後續19家石化廠商聯合稽查，不料今天凌晨又發生工安意外。

台塑林園廠聚丙烯成品儲存槽起火燃燒，火勢約一小時波滅。記者徐白櫻／翻攝
台塑林園廠聚丙烯成品儲存槽起火燃燒，火勢約一小時波滅。記者徐白櫻／翻攝
林園工業區今天凌晨再度爆發工安意外，台塑林園廠聚丙烯成品儲存槽起火燃燒。記者徐白櫻／翻攝
林園工業區今天凌晨再度爆發工安意外，台塑林園廠聚丙烯成品儲存槽起火燃燒。記者徐白櫻／翻攝
林園工業區今天凌晨再度爆發工安意外，台塑林園廠聚丙烯成品儲存槽起火燃燒。記者徐白櫻／翻攝
林園工業區今天凌晨再度爆發工安意外，台塑林園廠聚丙烯成品儲存槽起火燃燒。記者徐白櫻／翻攝

工安 爆炸

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