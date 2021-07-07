疫情升溫 民眾怕爆狂報案 警疲於奔命怨「抓了又不罰」

本土疫情5月大爆發，升上三級警戒後尤其人心惶惶，民眾檢舉不戴口罩、群聚案量大增，但其中不少案例未達衛生局開罰標準，出現警察抓、衛生局不罰的狀況；一線警方疲於奔命，有派出所一天接獲上百通，到場卻發現是「烏龍一場」，怨中央為求方便挪用警力，卻沒有訂定清楚作業標準。

桃園市蘆竹警分局4日凌晨獲報，指大古山福山宮前多人群聚，警方在現場發現23名年輕男女看夜景，全函送衛生局裁罰。然經了解眾人分屬5個不同團體，互不相識，蘆竹警方解釋，由於單一時間、地點聚集10人以上才舉發，其餘交衛生局認定。衛生局隔天表示，若單一團體未逾10人，就不算違法群聚，不開罰。有基層員警就質疑，「既然不罰，為何不向一線員警講明標準？」

有不願具名的所長表示，中央要求警方支援稽查群聚、不戴口罩等業務，但卻沒有明確的稽查標準，讓第一線執行者難以依循，如何認定「群聚」就是一例，導致基層員警無跡可循只好「能送就送」：接獲檢舉、到場發現大致符合條件、資料抄了就函送，「剩下的讓衛生局煩惱」。

所長進一步表示，依法應由主管機關衛生局派員稽查，警方從旁協助，然而大多數情況衛生局都沒派員，派出所卻出動多名警力，質疑「誰才是主管機關」。雖然疫情期間刑案減少，協助疫調、稽查、宣導等防疫任務卻多得吃不消。

桃園市靠近山區景點的派出所員警表示，升三級後至戶外踏青的人並未減少，連帶導致檢舉電話接不完，平均每小時就接到3至5通，一天破百通是家常便飯。然而員警發現，民眾往往只看到7、8人聚集就報案，更有飲料店外排隊、麵包店內多人採買等烏龍報案，讓一線員警疲於奔命，徒增染疫風險。