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台塑林園聚丙烯廠貯槽起火罰45萬 3年來5度因空汙裁罰

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

台塑林園聚丙烯廠今天凌晨發生聚丙烯成品槽起火燃燒，高雄市環保局表示，現場初步判斷為聚丙烯成品槽內靜電所致，產生燃燒異味散布於空氣，若經調查為管理不當產生自燃，將涉及違反空汙法，告發裁罰45萬元。這是台塑林園聚丙烯廠近三年來第5件因違反空汙法而遭罰。

台塑林園聚丙烯廠聚丙烯成品槽起火燃燒，密閉式貯槽裡是固體塑膠粒子，火勢在清晨3點37分撲滅。環保局稽查人員趕到現場，初判是聚丙烯成品槽內靜電造成，詳細原因仍待釐清。產生燃燒異味散布於空氣，若經調查為管理不當產生自燃，將涉及違反空汙法第32條規定，告發裁罰45萬元。

環保局於石化一路事故槽體下風200公尺處偵測，風向南，五用氣體偵測儀N.D.，FID1.9ppm，TSP: 0.038 mg/m3、PM10: 0.038 mg/m3、PM2.5: 0.035 mg/m3。事故時微型感測器未有監測到明顯異常測值。

環保局表示，這是台塑林園聚丙烯廠近三年來第5件因違反空汙法而遭罰，108年有2件，各罰10萬元；2020年也有2件，各裁罰20萬、22萬5千元。

高雄市環保局稽查人員在台塑林園廠石化一路附近偵側氣體狀況。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查人員在台塑林園廠石化一路附近偵側氣體狀況。圖／高雄市環保局提供

PM2.5 高雄市

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