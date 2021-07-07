「兒子你在哪啊？」 六旬婦烏龍尋兒還驚險露宿街頭

台中市66歲林姓婦人從神岡區走到北屯區尋找兒子，甚至露宿街頭喊，「兒子你在哪啊？」路人報警。警方調查，林婦疑似精神狀況不佳，忘記兒子只是例行外出工作，因而徒步外出，忘記回家的路，所幸警方聯繫上林婦兒子，並將她帶回休息，才結束這場烏龍的尋兒之旅。

林姓婦人住在神岡區，上周五(2日)竟然徒步到北屯區柳陽西街某處社區，林婦徘徊並喊，「兒子你在哪啊？」附近民眾報警。

台中市第五警分局文昌所員警林旻谷、黃少緯到場，詢問發現林婦1日下午就獨自外出，並徒步到20公里外「尋找兒子」，林婦疑似精神狀況不佳，直說兒子不見了，要找回她的兒子。

警方聯繫上林婦兒子到派出所，林婦兒子表示，之前母親離家想要找他，都有自行返家，沒想到這次居然從神岡區走到北屯區，還在街頭露宿一夜，讓家人相當擔心，所幸熱心民眾與警方將母親尋回，相當感謝。