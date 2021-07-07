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機車女騎士追尾擦撞倒地 待救期間遭後方小黃輾斃

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市大安區忠孝東路三段6日晚發生一起死亡車禍，兩輛機車先是因閃避前車發生擦撞，1名女騎士倒地後，現場民眾報警並將車輛移至路旁，在戒護期間，一輛計程車未見倒地傷者，直接輾過女騎士，將其壓在車底，警消到場將其拉出車底時已明顯死亡，警方後續已完成現場蒐證及偵詢，全案將依過失致死罪嫌將計程車駕駛送辦，持續釐清相關肇事責任。

警方調查，24歲林姓女子6日晚間7時30分騎機車行經忠孝東路三段，因閃避前方機車而向右偏移，後方同樣騎機車的41歲林姓女子閃避不及，擦撞前方林女車尾後倒地，導致遭撞林女左腳受傷，撞人林女倒地不起。

碰撞聲響傳出，前方兩輛機車騎士及路旁民眾見林女倒地不起，立刻停車報警，並將車輛移至路邊，也到林女後方戒護，避免後車撞上、發生意外。

戒護期間，一輛停在路邊的汽車正準備駛離，在林女後方戒護的民眾一時離開，上前提醒汽車駕駛注意躺在地上的傷者，未料同時56歲趙姓男子所駕計程車正好靠近，未察覺前方有傷者倒地，直接輾過林女身體，感覺車輛一陣晃動才緊急煞停。

救護人員獲報到場，將林女拉出車底時，她頭部擦傷、四肢及身體多處嚴重骨折，已明顯死亡，隨後交由警方介入處理。趙男供稱，當時並未發現前方有人倒地，沒想到居然壓到人；警方表示，經查全案肇事關係人酒測值皆為0，尋後依過失致死罪嫌將趙男送辦外，也將持續釐清追撞及未注意車前狀況的確切肇責。

台北市大安區忠孝東路三段6日晚發生一起死亡車禍。記者李隆揆／翻攝
台北市大安區忠孝東路三段6日晚發生一起死亡車禍。記者李隆揆／翻攝

計程車 機車騎士 車禍

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