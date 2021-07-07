路口停等紅燈遭貨車直撞往前衝 特斯拉車尾幾全毀

6日中午新北市新店區中正與環河路口，一輛由賴男駕駛的白色特斯拉正在等紅燈，卻突然遭黃男駕駛的大貨車從後方直接撞上，還衝了數十公尺才停下，導致特斯拉車尾幾乎全毀，大貨車車頭也毀損。警方到場酒測，兩人皆無酒駕，詳細車禍原因還有待後續釐清。

據了解，47歲的賴姓男子駕駛要價160萬的特斯拉Model 3沿水源快速道路下環河路往新店方向行駛，在中正與環河路口停駛等紅燈。突然遭後方54歲黃男駕駛的大貨車直接撞上，往前頂著特斯拉車尾前進數十公尺才停下。

賴男驚魂未定，下車後發現車體尾部被撞爛，大貨車車頭也毀損，雙方便報警處理。警方到場後，進行酒測，兩人都無酒精反應。