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影／過當？回收男罵警「是狗」警先出腳二度壓制在地

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子撿拾回收物維生，今晚8時許在西屯區西屯路撿回收物時，疑因一輛駕駛賓士車的駕駛，壓到林的回收物，雙方發生糾紛後，賓士車主通知警方到場，林在看到4名警員後，精神狀況不穩，嘴巴念念有詞，還辱罵其中一名警員「你是狗嗎？」一名警員聽到後，先出腳踢林後，4警將林壓制在地上銬，林被上銬後，仍不斷大吼大叫，又被警員以膝蓋壓制頭部，要求林停止，過程被市民拍攝後上網，引發議論。

台中市第六警分局西屯所表示，警方行使強制力約束涉案人，有相關的執勤規範，用腳踢涉案人，並不在規範當中，目前將先調閱同仁的密錄器，並參佐市民所提供拍攝的影片，詢問當時執勤的警員，要求撰寫職務報告，釐清相關案發經過後，才能對外說明，若調查後發現同仁執勤涉有疏失，也將依規定處置。

據查，林姓男子（43歲）今天晚間8時許在西屯區西屯路撿拾回收物時，疑因行經該處的一輛賓士車壓過林的回收物，雙方因而產生口角，因林情緒不穩定，該輛賓士車主報警，通知警方到場協調。

賓士車主離開後，林對著到場處理的4名警員念念有詞，口氣不佳，過程中還辱罵一名警員「你是狗嗎？」警員一聽到被罵是狗，一腳踹向林，並與其他警員，聯手將林壓制在地，並上手銬約束。

警員喝令林蹲在地上，不要在辱罵警員，但林仍情緒激動，不斷高聲咆哮，隨後曾腳踢林的警員，又把林抓來壓制在地，並以膝蓋壓制林的頭部，喝令林停止辱罵的行為，林才禁聲，林隨後被帶回派出所保護管束，林在今晚10時許時，已獲釋放。

因警方壓制林的過程，全被住在附近的市民以手機拍攝下來，並上傳LINE群組「記者爆料網」，引發議論。

台中市林姓男子今晚因情緒不穩，辱罵警員，遭一名警員腳踹後，二度制伏在地，過程全被附近住戶拍攝，上傳網路。圖／讀者提供
台中市林姓男子今晚因情緒不穩，辱罵警員，遭一名警員腳踹後，二度制伏在地，過程全被附近住戶拍攝，上傳網路。圖／讀者提供
台中市林姓男子今晚因情緒不穩，辱罵警員，遭一名警員腳踹後，二度制伏在地，過程全被附近住戶拍攝，上傳網路。圖／讀者提供
台中市林姓男子今晚因情緒不穩，辱罵警員，遭一名警員腳踹後，二度制伏在地，過程全被附近住戶拍攝，上傳網路。圖／讀者提供

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