台南市城西三期掩埋場今晚失火 消防人員漏夜搶救

台南市安南區城西三期掩埋場後方堆置場，今天晚上8點多發生火災，堆置大量回收物，消防局接獲報案後，出動土城等10個消防分隊前往，漏夜搶救中。

台南市消防局救災救護中心，今晚8點9分接獲環保局司機來電，指安南區城西三期掩埋場起火燃燒，中心派遣土城消防分隊出動9車16人前往處理。

土城消防分隊員中途回報，濃煙很大請求支援。中心增派安南等6車16人前往搶救。消防人員說，由於當地水源不足，中心陸續增和緯、永華、公園及西港等消防分隊支援水庫車，以供水滅火。

消防人員表示，由於回收物品堆置久了會產生沼氣後自燃，燃燒面積約300平方公尺，需要大型機具挖土機一面開挖，一面灑水，才能有效降溫，估計要持續滅火到清晨以後，火勢才能進一步控制火勢。